Az Öveges József Általános Iskola a tavaszi szünet előtti napokban húsvétváró programokat kínál saját 370 tanulója mellett a település óvodásainak és a családtagoknak is. Kedden tojásfákat díszítettek a gyerekek az iskola udvarán és a község utcáin, élő nyuszik is érkeztek az intézménybe, a tanórákat pedig kézműves ajándékok készítésére használták ki a diákok, tudtuk meg Domján István igazgatótól. A tojáskereső versenybe bevonják a felnőtteket, hiszen az a cél, hogy a családok együtt hangolódjanak az ünnepre. A gyerekek ajándékokat kapnak a versenyen, de ők maguk is ajándékokkal készülnek. A házak előtt a mai napon is húsvéti tojásfészek várja a tojáskereső csapatokat.