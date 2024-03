A megjelenteket Lévai Ibolya, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség alelnöke köszöntötte. Elmondta: a síremlék felkutatásában nagy köszönettel tartoznak a Thúry György Múzeum munkatársainak, akik az elburjánzott növények között rátaláltak a síremlékre. A szabadságharcban 1823 fő vett részt, köztük több nagykanizsai. Most épp Horschetzky Sándor 48-as honvédtiszt síremléke előtt állnak, aki a forradalom részese volt. A nagy idők egy tanúja, tevékeny előmozdítója és katonája Nagykanizsáról indult, s ide is tért vissza, ahol 86 évesen hunyt el. A helyi lap nekrológja szerint vele távozott Nagykanizsa utolsó 48-as hőse. Most dédunokája, Horschetzky Márta is visszatért közéjük.

A megemlékezésen Balogh László polgármester is szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte: jó érzéssel tölti el, hogy a hősök egyfajta kiemelést, táblát kapnak, hogy a jövő generációja ismerje meg a nevüket, a tetteiket.

- Nagykanizsa oly sok mindent köszönhet a 300 éve a városban élő zsidóságnak - folytatta. - A városunk sokszínűségével, sokértékűségével példa volt sokak számára. A zsidó közösség erős bástyájaként tekinthettünk Nagykanizsára. Ennek bizonyítéka, hogy csak ebben az izraelita temetőben több mint négyezer ember nyugszik. Míg 1944 tavaszán mintegy 3000 embert vittek el, s alig háromszázan térhettek vissza. A mostani síremlék avatás is azt mutatja, hogy a ma élő zsidóknak is fontos az őseik tisztelete.

Ezt követően Radvánszki Péter, a budapesti Páva utcai zsinagóga rabbija méltatta Horschetzky Sándort, aki 20 évesen 1848 őszén beállt a honvéd seregbe. Majd 1911 őszén, amikor meghalt, a helyi lap nekrológja szerint vele távozott Nagykanizsa utolsó 48-as hőse, aki köztiszteletnek állt.

- Jó humorú ember hírében állt, mérnöknek készült, ám a tanulmányait félbehagyta a forradalom miatt - mondta a rabbi. - Nem is volt kérdés a csatlakozása, sok más zsidó emberrel együtt csatlakozott a hazafias cselekedethez.