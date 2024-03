A képviselő-testületet még az elmúlt héten hívta össze a város polgármestere, a soron kívüli ülés fő napirendi pontja pedig a 2024. évi költségvetés elfogadása volt. A büdzsé tervezetének átdolgozása a tartalékkeretet jelentősebb mértékű növelésére is lehetőséget teremtett, ami a városatyák véleménye szerint nemcsak a városüzemeltetés egyik alapfeltétele, de egyben az intézmények biztonságos működtetésének garanciája is.

Több pénz jut az egészségügyi központ felújítására

A képviselőtestület februárban egyszer már tárgyalt az idei költségvetésről, ám akkor a városatyák úgy látták, hogy a költségek csökkentése érdekében át kell dolgozni a közös önkormányzati hivatal által benyújtott tervezetet. Ez időközben meg is történt, s az átvezetett módosításokkal – például a megüresedett karbantartói státusz be nem töltésével, egy kulturális foglalkoztatotti álláshelyről való lemondással, valamint eszközbeszerzések és egyes dologi kiadások elhagyásával – tízmillió forintos nagyságrendet tudnak megtakarítani. Mintegy 5,5 millió forinttal növelniük kellett ugyanakkor az egészségügyi központ felújítására szánt összeget, s a már említett tartalékkeret nagyságát is több mint négyszeresére emelték, illetve kis mértékben ugyan, de bővíteni tudták a civil szervezetek támogatására szánt célelőirányzat összegét is.

A költségvetési főösszeg ezekkel a változtatásokkal 952,2 millió forintra csökkent. Gyarmati Antal polgármester a napirendi pont megtárgyalása során elmondta, hacsak előre nem látható körülmény közbe nem szól, a városnak nem lesz szüksége likviditási célú hitel felhasználására.