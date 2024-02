Járdafelújítások Zalaegerszeg landorhegyi városrészében

Zalaegerszeg landorhegyi városrészében zajló felújításokról tartott a helyszínen tájékoztatót Szilasi Gábor, a városrész önkormányzati képviselője. A víziközmű rekonstrukciója után a Landorhegyi út 20-24. közötti szakaszon 300 méter hosszban, összesen 920 négyzetméteren újjáépítették a járdát. Ennek előzményeként a félszáz éves acél- és azbesztcement vízvezetékeket cserélték ki. A Landorhegyi út ezen szakaszán 3-4 cm kiemeléssel bazaltszegélyek határolták az utat, s emellett több, az útról a járdára levezető lépcső, rámpa is található, ami levezette a csapadékot. Ennek korlátozása érdekében a társasház vonalában a kiemelt szegély cseréjéről döntöttek. A lépcsőknél továbbá 88 méter hosszban a meglévő bazaltköves szegélyeket egyméteres beton szegélyelemekre cserélik, a zöldfelületben álló platánfák pedig a törzsek, gyökerek figyelembevételével íves szegélyezést kapnak. A munkálatok közel 3,8 millió forintba kerülnek.

Defibrillátort adományozott a zalaegerszegi Liszt-iskolának a helyi röplabdaklub

A ZTE Röplabda Klub révén életmentő defibrillátorral gazdagodott a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola. Az intézmény igazgatója, Winklerné Fehér Lívia elmondta, az iskola dolgozói számára egészségügyi tanfolyamot tartottak és akkor vetődött fel, hogy jó lenne, ha a tanintézményben is lenne egy életmentő készülék. Dala Bernadett klubelnök elmondta, nem véletlen a röplabdások kapcsolata az iskolával, hiszen az utánpótlásbázisuk döntő részét jelenti a tanintézmény és a mérkőzéseik, edzéseik helyszíne is az iskola. A készülék beszerzése amiatt is indokolt volt, mivel az iskolában négyszáz gyerek tanul, a sport révén szintén sokan fordulnak meg a létesítményben. A hatszázezer forint értékű készüléket ingyen bocsátották a tankerület rendelkezésére, amely pedig azt vállalta, hogy a törvény által megkövetelt éves ellenőrzés és hitelesítés költségét fedezi.

Programozási versenyt tartottak általános iskolásoknak a Zsigmondy-technikumban

A nagykanizsai Zsigmondy-technikum Scratch programozási versenyt hirdetett októberben az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. A viadal eredményhirdetését nemrégiben tartották az intézményben. A versenyen a programozással ismerkedő gyerekeknek Scratch programozási környezetben kellett kreatív feladatokat megoldaniuk. Ez a világ legnagyobb gyerekeknek szóló programozó közössége. A díjátadón Laukó Emőke, a Zsigmondy-technikum igazgatója elmondta: a program támogatja és fejleszti a számításos gondolkodást, a problémamegoldó készségeket. Ezen kívül segíti a kreatív tanítást és a tanulást, valamint az önkifejezést és az együttműködést a számítástechnikában. Két fordulóban zajlott a verseny, az első online térben zajlott, a második december elején az iskola Erdész utcai telephelyén.

A keszthelyi campus az agrárképzések mellett turizmus-vendéglátás szakot is indít

Újdonságként nappali és levelező tagozaton is indul ősztől a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak a keszthelyi Georgikonon. Erről is szó esett a campus nyílt napján. Dr. Szabó Péter főigazgató-helyettes elmondta, ezen a képzésen gazdaságtudományi és vidékfejlesztési ismeretanyagot is átadnak a hallgatóknak, s ehhez komoly agrár ismeretanyag is társul. Az érkező uniós források kapcsán szükség lesz olyan szakemberekre, akik nemcsak az agrárium területén, hanem a vidékfejlesztési politika számos intézményében, például szakhatóságoknál, az államigazgatásban, vagy akár gazdasági szereplőknél s pénzintézeteknél is el tudnak majd helyezkedni, mondta dr. Szabó Péter. Emellett idén is indul a 10 féléves osztatlan agrármérnök szak, amely általános mezőgazdasági ismereteket nyújt. A keszthelyi campus mindemellett kínál például állattenyésztő mérnök s kertészmérnök képzést is, utóbbiban a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók a dísznövény-, a gyógynövény-, a szőlő- és a zöldségtermesztés területén.