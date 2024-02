Megszűnik az éjszakai gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán. Az ügyeletes gyógyszertár március elsejét követően hétfőtől szombatig 20.00 és 22.30 óra között, vasárnaponként 19 órától 22.30-ig, míg ünnepnapokon 8 órától 22.30-ig fogadja a pácienseket. 22.30 óra után már csak Zalaegerszegen lesz elérhető a szolgáltatás, így egyben arra is kérik lakosságot, hogy időben gondoskodjanak gyógyszereik beszerzéséről. A tájékoztató arra is kitér, hogy a mindenkori ügyeletes gyógyszertár neve és címe a szokott módon a város honlapján, valamint az összes nagykanizsai patika bejáratánál elérhető lesz a jövőben is.