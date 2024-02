Szentpéterúri jó szokás szerint a barátságos kolbásztöltő verseny előtt vásároltak egy 260 kilós sertést, amelyből toros étkek: disznóöléses káposztaleves; kolbász, hurkák készültek, a hús nagy része - kiegészítve jó pár kiló vásárolt mennyiséggel - a vetélkedő csapatokhoz került: a 12, hagyományőrzésben jeleskedő brigád 5-5 kiló darált színhúst kapott feldolgozásra.

- A rendezvény legnagyobb értéke, hogy sikere érdekében összefogott a falu. Úgy a szervezésből, mint a kétkezi munkából kivette részét Szentpéterúr összes civil szervezete: a három egyesülete; a közalapítványa; a kézimunkaszakköre; a tánccsoportja; minden önkormányzati képviselője és dolgozója; az óvoda teljes stábja. Ezt az együttműködést, összhangot szeretnénk a mindennapok részévé tenni - fogalmazott Szummer László alpolgármester.

- A Magyar falu program Falusi civil alap égisze alatt a "civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" keretében pályáztunk a rendezvényre. A támogatásnak köszönhetően a 3 helyi csapat mellett 10 település - Balatomagyaród; Cserszegtomaj; Egervár; Kallósd; Ligetfalva; Rezi; Sármellék; Zalaapáti; Pacsa és a Zalaegerszeget képviselő Zalabesenyő 1-1 civil szervezete bizonyíthatta be, hogy jeleskednek a hagyományok ápolásában, s e körben híven őrzik a házi kolbászkészítés ősi, helyi receptjét - tette hozzá Zobbné Szummer Mónika, a fesztivál főszervezője.

- Vidéken a fejlesztések után a fontossági sorrendben a települések rendezvényei következnek, hiszen azok kovácsolják közösséggé a lakosságot, ezért szűkös időkben is nagy hangsúlyt fektetünk a támogatásukra - szögezte le Nagy Bálint, aki a térség országgyűlési képviselőjeként fogadta el a szentpéterúriak meghívását, de lapunknak elárulta: magánemberként is jól érezte volna magát a nyüzsgő, kiváló hangulatú összejövetelen. Azt sem tagadta, útközben közlekedési államtitkári minőségben figyelte a közutak állapotát, elvégre annak is nagy hatása van az emberek életminőségére.

A vidám találkozón részt vett Maria Skazel polgármester vezetésével Szentpéterúr ausztriai testvértelepülése: St. Peter im Sulmtal küldöttsége - december elején a zalaiak vendégeskedtek a hasonló nagyságú stájer faluban. Mint minden alkalommal, ezúttal is tiszteletét tette körjegyzőségük székhelye: Nagypáli képviselő testülete Köcse Tibor polgármesterrel az élen.

A program a köszöntők után a helyi Fürge ujjak szakkör népdalcsokrával kezdődött, majd a brigádok nekiveselkedtek a kapott darált hús kolbásszá alakításához, fűszerezéséhez, töltéséhez. A zsűri árgus szemekkel figyelte a munkát, miközben minősítette a külcsínt, a terítetést is. Úgy két óra múlva, amíg az ítészek csendes zugolyba félrevonulva hosszas kóstolgatással megállapították a versenymunkák rangsorát, a nagyteremben támogatójegy ellenében toros ebéd várta a résztvevőket és az érdeklődő falubelieket. A jókedvről a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör, a táncoslábú helyi Liliom Dance csoport, valamint a zalaapáti harmonikás duó: Németh Lajos és fia, Norbert gondoskodott.

A kolbásztöltő verseny zsűrijének 3 tagja: Járfás Andrea, a Báthory-technikum oktatója, a Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesületének alelnöke; Léránt Józsefné, a helybeli napközi konyha nyugdíjas szakácsnője és a falu elszármazottja: Balogh József, a Fleisch Kft. ügyvezetője már ötödik alkalommal bírálta a szentpéterúri kolbásztöltő verseny remekeit. Munkájukat ezúttal Barcza Zoltán, Ligetfalva polgármestere, a "13 séf projekt" tagja is segítette. A döntésük alapján a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára a Rezi Rizlingország csapata állhatott, az "ezüstérmet" a helyi Amatőrök közössége szerezte meg, míg a 3. díjat Kallósd kolbásztöltői vihették haza a híres kerektemplomos falujukba. A zsűrit meglepte a fiatalok lelkesedése, hozzáállása a hagyományos kolbásztöltés elsajátításához, ezért a helyi "Röfi farm" nevet viselő ifjúsági kompániát különdíjjal jutalmazták. Különdíjjal köszönték meg a Tarhosról érkezett Molnár István, a "Házasodna a gazda" című tévéműsorból "Libás Pisti" néven ismert gazdálkodó munkáját, aki versenyen kívül, libás finomságokból összeállított kompozícióval lepte meg a vendéglátóit. A zsűri összességében elégedett volt versenyzők munkájával, a legtöbben csak néhány század-, vagy tizedponttal maradtak le a helyezésről. Summa summarum: ehetetlen kolbászt senki sem töltött, ugyanakkor a szakemberek

felhívták a figyelmet a kolbászhoz szükséges adalékok, főleg a piros fűszerpaprika minőségének fontosságára.