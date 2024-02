Az emberi hiszékenység olyan szilárd alap, amire évezredek óta építhetnek a csalók meg mindenféle manipulátorok. Ezért lenne különösen fontos az elme pallérozása, a képesség kifejlesztése annak felismerésére, hogy ha valamit nem tudunk, akkor arról ne hit alapján döntsünk, hanem igyekezzünk minél több információt beszerezni róla. Nos, ebből, az információból most zuhatagnyi árad ránk, de úgy tűnik, ettől nem lettünk tájékozottabbak, mert a manipulációknak a többség nem tud ellenállni, amikor döntést kell hozni. Bármennyire is gondoljuk magunkat racionálisnak, végső soron az érzelmeink vezérelnek minket. Aki a lelkünkre hat, az uralja a döntéseinket is, de ha szerencsénk van, ezt időben felismerjük.