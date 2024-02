Az ember tanakodik, soktízezer évvel ezelőtt élt őseink vajon hogyan vették észre környezetük ehető vagy épp mérgező növényeit. Nemzedékek tapasztalata kellett egy-egy jó találathoz. A mézre is így akadhattak rá, és rögtön találékonynak bizonyultak, hogy a hathatós módszerrel, csípésekkel védekező rovarokat kicselezzék. Ma már tudjuk, méhek nélkül nemhogy méz, de élet se nagyon lenne. Az okos méhészek tisztelik apró, szintén igen eszes munkatársaikat. Az első hazai méhész szövetség 1765-ben a temesi bánság méhészeiből alakult, utóda a zalai Ambrózia Mézlovagrend. Felelős működésük révén jó esetben méh és méhész is jól jár. Meg mi is.