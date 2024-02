LETENYE

Farsangi téltemető vigasságot tartanak kedden 17.30 órától Letenyén. Az érdeklődőket jelmezbe öltözve várják a város főterére, ahol először Igric Tibi zenél, majd 18 órakor a kiszebáb elégetésével a telet is megpróbálják elűzni a résztvevők. Ezt követi a Fáklya Művelődési Házban a jelmezesek versenye, ahol az Auer Band szolgáltatja a zenét.

TÓFEJ

Télbúcsúztatóval egybekötött falufarsangot tartanak kedden Tófejen. A program 16 órakor jelmezes felvonulással kezdődik, amely a közösségi háztól indul, s érinti az általános iskolát, az Iskola, a Muskátli, a Petőfi és Kossuth utcákat, valamint a sportcentrumot is. Ezt követi a közösségi házban a jelmezesek felvonulása és versenye, majd az épület udvarán a kiszebáb égetésével a telet is elbúcsúztatják a résztvevők. A program kísérőrendezvényeként fánksütésre is várják az érdeklődőket.

KISCSEHI

Farsangi batyus mulatságot és jelmezversenyt tartanak kedden 17 órakor Kiscsehi község önkormányzata. A rendezvény helyszíne a turistaház lesz.