Farsangi rendezvényt tartott szombaton Csörnyeföld önkormányzata. A késő délután kezdődő program helyszínére sokan – köztük felnőttek is – jelmezbe öltözve érkeztek, a részt vevő gyerekeket Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester be is mutatta a jelenlévőknek. A sötét beállta után télűző szándékkal kiszebábot égettek a faluház udvarán, emellett a szervezők kocsonyával és farsangi szalagos fánkkal kínálták a jelenlévőket.