A közösségi aszaló udvarán tartott programon Senkó Balázs, Tilaj polgármestere bemutatta az Mfp-forrásból 2020-ban mintegy 9,5 millió forintból vásárolt traktort, amit azóta számos kiegészítő adapterrel szereltek fel. Szerinte a hasonló beszerzéseket segíti ez a szakmai nap, amelyen több cég képviselője is részt vett.

A község vezetője szerint a Magyar falu program sikere vitathatatlan, s a kistelepüléseknek az abban megjelölt célok mindegyikére szüksége volt, „legyen szó orvosi rendelőről, eszközbeszerzésről, temetőfelújításról vagy éppen épületkorszerűsítésről”.

– Ez a traktor segít bennünket hatalmas zöldterületeink s az összesen négy kilométeres saját útszakaszaink karbantartásában. Vásároltunk hozzá a tűzifaprogramban használatos hasítógépet, szalagfűrészt, a szállításhoz pedig pótkocsit is. A hegyi utakon is tudunk ezzel dolgozni, és az árkolásban is nagyszerű szolgálatot tesz – ismertette Senkó Balázs.

A polgármesterfórum résztvevői a munkagép előtt, középen Senkó Balázs és Nagy Bálint

Fotó: Péter B. Árpád

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő emlékeztetett, idén nyáron önkormányzati választást tartanak Magyarországon, s ősszel új ciklus kezdődik. Mint mondta, ebben a térségben kiváló polgármesterek dolgoznak, s ez a rendezvény a tapasztalatcserét és egy kicsit az összegzést is szolgálja.

– A vidék előrelépését, fejlődését segítő Magyar falu programban rendkívül sikeresek e térség települései is. Az elmúlt négy évben országosan 33 ezer pályázatot támogatott az Mfp, összességében 309 milliárd forinttal. Az ország jövője csak a magyar vidékkel képzelhető el, ezért is került az idei költségvetésbe önálló soron az erre szánt forrás, ami a kormány elkötelezettségét jelzi, attól függetlenül, hogy most egész Európa nehéz időket él – szögezte le Nagy Bálint.

A honatya úgy folytatta: az elmúlt időszakban jó együttműködés alakult ki a térség települései között, ami segíti azok fejlődését. Ebben kulcsszerepe van a polgármestereknek, önkormányzati vezetőknek, „és sikert a jövőben is csak közös munkával tudunk elérni, ebből a szempontból is kiemelt jelentősége lesz az idei önkormányzati választásnak” – hívta fel a figyelmet Nagy Bálint.