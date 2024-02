A zalai tagokból álló Monastery underground szinten az egyik legsikeresebb, már nemzetközi szinten is jegyzett magyar zenekarnak számít, hiszen legfrissebb nagylemezüket egy spanyol kiadó, az Art Gates Records jelentette meg, az elmúlt év végén pedig egy két és fél hetes, 14 állomásos nyugat-európai turnén vehettek részt az osztrák Belphegor, a német Atrocity, valamint az orosz Arkona társaságában. Előtte és utána Magyarországon is voltak koncertjeik, ám Zalában legutóbb 2023 májusában, tehát még a From Blood megjelenése előtt játszottak. A zenekar vezetője, a dobos Kovács Róbert szerint ezért is volt már időszerű az újabb zalaegerszegi fellépés.

A szombati koncertre három vendégzenekart hívott a Monastery. A programot egy vasvári groove-metal zenekar, a Difortunes nyitotta, majd a részben szintén zalai tagokból álló, a jóval dallamosabb, ám ugyancsak lendületes szimfonikus power metal mellett elkötelezett Hydra következett, amely ugyancsak tavaly jelentette meg bemutatkozó albumát. Ezt követően játszott a Monastery, végül a győri death metalos Devoid rövid blokkja zárta az estet.