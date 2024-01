Az egyetem a honlapján azt írja: több száz YouTube-videó elemzésével arra keresték a választ, hogy van-e különbség a generációk és nemek viselkedésében a paraszomnia nevű alvászavarok esetén. Ezek egyik típusa, melybe az alvajárás is tartozik, elsősorban a gyermekeket érinti. A legtöbben néhány év alatt kinövik, időskorban pedig ritka, de az érintettek veszélybe is sodorhatják magukat és másokat. A szakirodalomban például alvajárás közben végrehajtott erőszakot, sőt gyilkosságot is leírtak.

Az egyetemi kutatás során megállapították: az idősekre sokkal kevésbé volt jellemző az alvajárás a fiatalabb felnőttekhez és a gyermekekhez képest. A kiskorúakkal és az idősekkel szemben a felnőttek jóval gyakrabban végeztek összetett tevékenységet alvajárás közben, például elektromos vagy konyhai eszközöket használtak. Az ilyen komplex viselkedés a nőknél több mint kétszer annyiszor fordult elő, mint a férfiaknál. Az alvajárással járó veszélyes magatartás, például a ház elhagyása vagy az alvás közbeni autóvezetés szintén kevésbé volt jellemző az idősebbekre, mint a fiatalabb generációra.

A paraszomniák egy másik típusa az alvás úgynevezett gyors szemmozgásos vagy álom-szakaszában jelentkezik, melyben az érintettek „megvalósíthatják”, amit álmodnak. Erről is olvashatnak Erdélyi Angelika cikkében.