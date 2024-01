– A mintegy 150 főt itt, Horváth Sándor birtokán láttuk vendégül sült kolbásszal és véres hurkával, ez a túra ötödik, és egyben célállomása is volt idén – mondta Könyves Gábor, Söjtör polgármestere. – Önkormányzatunk hatodik alkalommal szervezte meg az Öreghegyi forraltbortúrát. Örömteli, hogy a résztvevők között egyre több a fiatal. Valóban egy családi program az itt élők számára. Nagyon sok a vidéki, akiket baráti kapcsolatok fűznek Söjtörhöz. Érkeznek hozzánk, mint most is, csak a túra kedvéért, hogy megtegyék a távot a falut körülvevő szép természeti környezetben.

Horváth Sándor birtokán látták vendégül a túrázókat Fotó: Antal Lívia

Vannak, aki a túra miatt keresik fel, míg mások lakóhelyül választják Deák Ferenc szülőfaluját. Pápista Judit hét éve él Söjtörön párjával együtt. Nyolc évig kamionoztak, melyet követően úgy döntöttek, Egerből ide költöznek, hogy gyümölcs- és zöldségtermesztésbe fogjanak. Elmondta, hogy megtalálták a helyüket, szeretnek itt élni. Minden rendezvényen részt vesznek. A Söjtöri Természetjáró Baráti Kört megalapítva korábban ők is szerveztek túrákat. Imádják a természetet, a forraltbortúrát még véletlenül sem hagynák ki.

Horváth Sándor házigazda elmondta, hogy szívesen adott helyet szőlőhegyi birtokán a túra végállomásának. Az előző négy helyszínen forralt vörösbort és teát kínáltak, nála a túra zárásaként egy különlegességet, cabernet sauvignon-ból készített puncsot, a gyerekeknek természetesen alkohol nélkülit. Megsütötték és felszolgálták az önkormányzat által biztosított kolbászt és hurkát is a népes társaságnak.