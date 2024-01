– Ekkora körben még soha nem gyűltünk össze – fogalmazott Papp Gábor polgármester, felidézve: a járvány előtti évben egy-egy kötetlen beszélgetés erejéig külön-külön találkozott az egyes intézmények vezetőivel, munkatársaival, akkor született meg a gondolat: jó lenne ebből hagyományt teremteni. Aztán a Covid és negatív társadalmi-gazdasági hatásai lesöpörték az asztalról a terveket. – Embert próbáló éveken vagyunk túl. Mindannyian a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy a járvány, majd a szomszédunkban kitört háború, a gazdasági nehézségek, a forráselvonások, a vendégek elmaradása nehéz helyzetbe hozták ezt a várost. Súlyos döntéseket kellett meghoznunk azért, hogy Hévíz gazdaságilag stabil helyzetben maradjon. Döntéseink erősen érintettek minden intézményt.

Papp Gábor hozzátette: biztosan valamennyi intézményvezető élénken emlékszik azokra a napokra, hetekre, amikor a lezárások idején kockás papír előtt ülve osztottak-szoroztak, vitáztak, tépelődtek, ki hogyan tud talpon maradni. Próbálták a legkevésbé fájó döntéseket meghozni.

– A létszámcsökkenést alapvetően azzal tudtuk elérni, hogy a nyugdíjba menők álláshelyeit nem töltöttük be és nem vettünk fel új kollégákat – folytatta beszédét a városvezető. – Tudom: akik maradtak, óriási terhet kaptak a vállukra. De elmondhatom: kivétel nélkül mindenki helytállt az új kihívások közepette is, s mostanra minden eddiginél jobban összecsiszolódtak a munkatársak, mindenki felelősen, lelkiismerettel végzi a rá bízott nem kevés munkát. Mert a feladataink nem csökkentek. Nem lehetek eléggé hálás azért a munkáért, amit önök ezért a városért végeznek nap mint nap. Köszönöm, hogy türelemmel és alázattal viselik a kritikákat, a bántásokat is. És még mosolyogni is tudnak barátságosan, megnyerően. Kérem, hogy a magukba és a közösségbe, Hévíz sikereibe, fejlődésébe vetett hitük továbbra se hagyja el önöket. Nem tudom, mit hoz a jövő, ahogy azt sem: a nehezén tényleg túl vagyunk-e. Annyi minden befolyásolja ennek a városnak a helyzetét és lehetőségeit, amire nincsen ráhatásunk. Így csak annyit kérek önöktől, hogy továbbra is azzal a hittel, lendülettel, empátiával és szorgalommal végezzék munkájukat, ahogyan az elmúlt években. Köszönöm a csapatmunkát. És a továbbiakban is: „Hajrá, Hévíz!”.