- "Ki jól kezdi, jól végzi"- tartja egy magyar közmondás, szerettem volna, hogy mi is vidáman kezdjünk, s ezáltal jól folytatódjon az évünk, ezért hívtam meg a népszerű színművészt, aki aztán szokásához híven jól meg is énekeltette a társaságot. Jötte igazi meglepetés volt, még a vezetőség sem tudott róla, így sikerült megadni az évnek a kellően lelkesítő alaphangot - fogalmazott Molnár Klára, a Gazd'asszony Klub vezetője.

"Nem csak a húszéveseké a világ" - Hertelendy Attila nem csak énekelt, meg is énekeltette a társaságot

Fotó: Fincza Zuzsa

Amúgy már az is jó kezdetnek számított, hogy rezidenciájukon, a közösségi házban találkozhattak, tavaly takarékossági okokból zárva volt az épület, így február 6-án a nyugdíjasotthonban tarthatták meg az évnyitó ünnepségüket.

Az ajándékműsor után kulisszatitkokkal színesített baráti beszélgetés következett - a gazd'asszonyok végigkóstoltatták süteményeiket a népszerű színművésszel

Fotó: Fincza Zsuzsa

- De még így is sikeres és mozgalmas volt az évünk: összesen 28 rendezvényen töltöttük együtt az időnket. Nagyon jó volt az összhang a AHIDA Közösségeiért Egyesületben velünk együtt ténykedő civil szervezetekkel: a Borbarát Körrel, az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Népdalkörével és a Szélrózsa Tánckör tagságával, kiegészítve egymást az egész városrész számára vonzó programokat tudtunk szervezni.

Hertelendy Attila meglepetésvendégként érkezett a programra

Fotó: Fincza Zsuzsa

Kiemelkedik közülük a március végén tartott falumúzeumi programunk, ahol a gazd'asszonyok süteményeikkel, a borbarátok italaikkal kényeztették a vendégeket; kirándultunk a budafoki borvárosban, pincemúzeumot avattuk Egerszeghegyen; túráztunk; ősszel megtettünk 10 ezer lépést Marton-hegyen; tavaly sem hagytuk ki a disznóvágást, s részt vállaltunk az adventi ünnepségek lebonyolításában is - sorolta a klubvezető, aki terveikről szólva elmondta: az idén a hagyományápolásra fektetik a legnagyobb hangsúlyt. Természetesen farsangolnak, sütnek majd fánkot is, de szeretnék a kevésbé "felkapott" népi és vallási ünnepeket - vízkereszt; hamvazószerda; virágvasárnap; áldozócsütörtök - is feleleveníteni.