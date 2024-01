Navracsics Tibor miniszter tartott sajtótájékoztatót Zalaegerszegen

Az új Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium január elsejével kezdte meg munkáját, mely alkalomból Navracsics Tibor miniszter valamennyi vármegyei kormányhivatalt felkeresve országjáró körútra indult, elsőként Zalaegerszegre látogatott. A Zala Vármegyei Kormányhivatalban folytatott beszélgetést a kormányhivatal, a vármegye és a két megyei jogú város vezetőivel, melyet követően sajtótájékoztatót tartott. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium négy nagy területtel foglalkozik a jövőben. Navracsics Tibor elmondta, ebből kettő már tárca nélküli fejlesztési miniszterként is hozzá tartozott, így az európai uniós források magyarországi hasznosításának felügyelete és lebonyolítása, valamint a területfejlesztési politika koncepciójának meghatározása, céljainak végrehajtása. Az új szaktárca két új területet kapott. A Miniszterelnökségtől a területi államigazgatás, a vármegyei és járási kormányhivatalok és a kormányablakrendszer, míg a Belügyminisztériumtól az önkormányzati terület került át hatáskörébe.

Vizsgaidőszak a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában a vizsgaidőszak keretében ezen a héten komplex szigorlatokon adnak számot a tudásukról a hallgatók. A pécsi egyetemi gyógytornász képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek kibocsátása, akik az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Dr. Császár Gabriella adjunktus, egyben az egyetem zalaegerszegi intézetének vezetője elmondta, több mint 80 fő vizsgázik ebből a tantárgyból az egerszegi képzési központban, az összes évfolyamon pedig 360 hallgató számára zajlik a vizsgaidőszak. A pécsi egyetem zalaegerszegi intézményében végzettek elhelyezkedési lehetőségei széleskörűek, a gyógyító szektorok és a sportegyesületek nagy számban alkalmazzák őket, emellett a magánpraxisok iránt is nagy a kereslet a rászoruló páciensek részéről. A végzett gyógytornászok sikerrel helyezkednek el külföldön, akár időlegesen, akár véglegesen.

Senki nem fagyhat meg az utcán Nagykanizsán sem

Az extrém hideg időjárás miatt a Belügyminisztérium hétfőn 8 órakor életbe léptette az úgynevezett „vörös kódot”, mely szombat reggel 8 óráig tart. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Szőke Rózsa, a nagykanizsai Dózsa utcai hajléktalanszálló vezetője elmondta: nemcsak a hajléktalanokra figyelnek ilyen esetekben, hanem azokra is, akik esetleg valamilyen oknál fogva hajlék nélkül maradnak egy éjszakára. Például a buszt lekésik, vagy más okból nem jutnak haza, ők mind a szállóra kerülnek és persze másnap hazatérnek. Illetve azokra is, akik még nem hajléktalanok, de nagyon rossz körülmények között élnek. Az éjjeli menedékhely 54 férőhelye jelenleg telített, ám ilyenkor télen van kiegészítő szolgáltatásuk, vagyis plusz harminc főt elszállásolhatnak még, mondta a vezető. Ha esetleg a hajléktalanszállón nem lenne szabad kapacitás, abban az esetben más szociális intézményeknek kötelezően kell felvenni a rászorulókat.

Keszthelyen már megkezdődött a projektek tervezése, előkészítése

A Balaton fővárosa a következő időszakban is számos fejlesztésre készül, s folytatja megkezdett programjait. A fókuszban a Balaton-part és a belváros áll, de minden városrészben terveznek életminőséget javító beruházásokat Keszthelyen. Manninger Jenő polgármester évnyitó köszöntőjében arról is szólt, 2024-ben folytatni szeretnék a városépítő munkát, s készülnek az új uniós pénzügyi ciklusra. A tervezés már elkezdődött, ennek jegyében megerősödött a városfejlesztő cég, amelynek szakemberei a jövő vízióin s projektjein dolgoznak. A következő időszakban a Területi operatív programban tervezett projektek előkészítése lesz az egyik fontos feladat, s az első elnyert beruházások reményeik szerint minél előbb megkezdődhetnek majd. Tervezik például a Balaton-parti sétány fejlesztését, a strand bővítését, s a belváros megújításának folytatását. Keszthely életében különösen fontos a Festetics-kastély, ahol tavaly is számos fejlesztés történt, s elkészült a fenékpusztai majorság rekonstrukciója, amely tovább erősítheti a város turizmusát, mint ahogyan a kulturális programok sora is, a KeszthelyFesttől a Helikoni Ünnepségekig, emellett tárgyalnak egy filmfesztivál indításáról is.