Folyamatosan várják az érdeklődőket a zalaegerszegi kosárfonó szakkörbe

Több mint tíz éve havonta egyszer kosárfonó szakkört tart a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban Dulics Margit kosárfonó, Király Zsiga díjas Népi Iparművész. Az érdeklődés folyamatos, bármikor be lehet kapcsolódni, így előfordul, amikor kezdő és haladó csoportokra bontják a jelentkezőket. Az októbertől májusig tartó műhelymunkákon mindig az igények alapján készülnek a használati és dísztárgyak. Nyáron az országos táborba várják az érdeklődőket, Legeza Márta fazekas és kosárfonó és Dulics Margit segítségével mélyednek el a vesszőfonás technikájában, tájékoztatott Pozvai Andrea kulturális szervező. A szakkör tagjai legközelebb február 17-én találkoznak. A szombati foglalkozáson Dulics Margit arról tájékoztatott, hogy az egész Dunántúlról, sőt még a fővárosból is érkeznek a havi egyszeri alkalomra, ez jelzi a vesszőfonás népszerűségét, a tagok nagyon kedvelik a természetes alapanyagokkal való munkát.

Lemezbemutató debütáló koncertet adott a Laposa Julcsi & the Band Zalaegerszegen

A szerelem kibontakozásáról, a vágyódásról, a házasságról, egyszóval életünk meghatározó érzelmeiről szóltak a népdalok pénteken este a Korona Szalonban. Laposa Julcsi Junior Prima-díjas népzenész és zenei mediátor három éve készült arra, hogy felnőtt közönségét megszólítsa azzal a bandával, akikkel tíz éve dolgozik együtt. A „Tudod-e, édesem?” című lemezen a Kárpát-medence népdalkincseiből válogattak, három autentikus összeállítás és öt világzenei feldolgozás található rajta. A koncerten a közönség külön vastapssal jelezte, tetszettek a hagyományos felállás mellett a pianínó, gitár, furulya által színesített számok, így a swinges, jazzes, popos vagy funky-s muravidéki, felvidéki, somogyi, kalotaszegi dalcsokrok.

Farsangi emlékek kerültek a falakra a kanizsai idősotthonban

A Varázsos rendhagyás - Jeles napok Dél-Zalában című kiállítás farsangi táblái és fotói kerültek fel a közelmúltban a nagykanizsai Teleki utcai idősotthon közösségi helyiségének falára, ahol az idősek és látogatóik, valamint a munkatársak is megtekinthetik ezeket. A nagykanizsai Thúry György Múzeum és a nagykanizsai ESZI Idősek Otthona együttműködése az idős korosztály számára teszi elérhetővé a múzeum gyűjteményét. Gyanó Szilvia néprajzkutató rendszeresen ellátogat a Teleki utcai idősotthonba, ahol a lakókkal közösen eleveníti fel a régi idők ünnepeit és hétköznapjait. Húshagyókeddig tart a kis tárlat, a farsangi időszak végéig, utána a nagyböjti és a húsvéti időszak anyaga következik. Közben lesz egy farsangi előadás, valamint beszélgetés is.

Bemutatták Csider Sándor keszthelyi költő legújabb kötetét

A közelmúltban mutatták be a Keszthelyen élő Csider Sándor legújabb, Világfa tetején című verseskötetét a vonyarcvashegyi művelődési házában. Osvald Bálint, az intézmény igazgatója elárulta: Csider Sándor a tanára volt, s alkotásait ismerve ezúttal is mély töltetű kulturális élmény vár a résztvevőkre. Az egykori Berzsenyi Dániel Főiskola docense a szeretet művészetét és ünnepelméletet is tanított Szombathelyen, s ezekhez gyakorta verseket citált, ám az írásra csak nyugdíjas évei közeledtével jutott ideje. Aztán megvált minden szakmai könyvétől, jegyzetétől – s a lírának szentelte életét. Ahogy Csider Sándor jelezte, a mai lírikusok feladata, hogy összegyűjtsenek egyetemes, tiszta, szép gondolatokat, azokat továbbítsák, és gondolkodásra késztessék az embereket. Szerinte, ha szívvel átérezzük a „dolgokat”, akkor lesznek igazán a miéink, s teszik széppé mindennapjainkat, közel hozva egymáshoz bennünket.