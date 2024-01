Nyertünk. A könyvtár olvasótermét a legkisebb nagykutasiak vették birtokba, természetesen édesanyjuk kíséretében. Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet éppen 10 évvel ezelőtt találta ki, hogy rendszeres programot szervez a falu óvodás kor előtti, úgynevezett "tipegő" korosztályú gyermekei számára is, akik így úgymond, belenőnek a könyvtárba, a velük otthon lévő anyukák pedig megoszthatják egymással gyermeknevelési fortélyaikat. Fontos szempont, hogy találkoznak Filinger Ferencné védőnővel is, aki a bibliotéka vezetőjével együtt tervezi és tartja a Tipegő kuckónak keresztelt foglalkozást.

- Jó lenne, ha az országban minden település olyan gyermekközpontú lenne, mint Nagykutas - szögezte le Filinger Ferencné, aki pocaklakó koruktól szemmel tartja a körzetéhez tartozó gyerekeket fejlődését, egészségét - A könyvtári találkozások az otthoni látogatásoknál többet elárulnak a csemetékről, így a közösséghez való alkalmazkodás fejlettségét is, ami az óvodás korhoz közeledve egyre fontosabb követelmény.

A gyerekek még délben is szívesen maradtak. A képen Filinger Ferencné védőnő, Gaálné Szél Brigitta és kisfia Levente, dr. Marótiné Diószegi Erzsébet, Ferenczné Baumgartner Éva, Pénzes Nara, Imre Vada és Pénzes-Ferenc Evelin

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Tipegő kuckónak ezúttal éppen ez volt a témája, közeledik ugyanis az óvodai beiratkozások időpontja, hasznos volt hát sorra venni, milyen fejlettségi szintet kell elérniük a csemetéknek. A feltételekről a szülőket a legilletékesebb: Monoki Anikó óvodavezető tájékoztatta, egyúttal tanácsokkal is szolgált azok eléréséhez. A 25 férőhelyes nagykutasi óvodában ideálisnak mondhatóak a körülmények - jegyezte meg -, felszerelésükről az önkormányzat lelkiismeretesen gondoskodik, jó minőségű játékok, klassz játszóudvar, tágas tornaterem áll a rendelkezésükre, s emellett ők is rendszeresen bekuckóznak a velük egy épületben lévő bibliotékába, együtt tartva a jeles ünnepeket, például a beporzók napját, a víz-, vagy éppen a Föld világnapját.

-A Tipegő kuckóban havonta, a Kovács Kata zenepedagógus nevével fémjelzett zeneovival együtt kéthavonta várjuk a gyerekeket, akik a egyébként a szüleikkel a könyvtári kölcsönzési időben is rendszeresen megfordulnak a látogatóink között - tette hozzá dr. Marótiné Diószegi Erzsébet, akitől megtudtuk: a "gyermekbarát" jelző mellett novembertől a "zöld könyvtár" nevet is viselhetik. A legnagyobb fegyvertényük kétség kívül tavaly is a "könyvtáras vakáció" volt - évek óta július és augusztus hónapban a vasárnap és a hétfő kivételével minden nap tartalmas programokkal várták a gyerekeket: a "könyvtármozi" keretében filmeket néztek, meséket olvastak, kézműveskedtek, kötelező olvasmányokat elemeztek, ha kellett"töriztek" is egy kicsit, például átvették 231 év magyar történelmét, mert a diákoknak azelőtt adják fel elolvasásra az Egri Csillagokat, mielőtt tanultak volna a török hódoltságról. Az idősebb korosztálynak is barátságos kuckót jelent a könyvtár, például a Hagyományőrző Szakkör tavaly 34 alkalommal töltött kreatív órákat a könyvespolcok között.

A képen Nagykutas legkitartóbb tipegő apróságai anyukájuk ölében, körülöttük (balról jobbra) Monoki Anikó óvodavezető, Filinger Ferencné védőnő, Imre Vanda közművelődési asszisztens, Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtáros, dr. Maróti Károly, a Moziklub vezetője és Ferencné Baumgartner Éva polgármester

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Túlzás nélkül mondhatjuk, a könyvtár a település közösségi életének lelke és motorja, "lámpás", mint régen az iskola és a tanító volt a falvakban, a könyvtárosra is szinte minden rendezvény szervezésekor számíthatunk - fogalmazott Ferenczné Baumgartner Éva polgármester. - A legújabb programunk helyszínéül is bibliotékát választottuk - tette hozzá. - Sikerrel pályáztunk a NMI Petőfi-program keretében meghirdetett "Moziklub" filmvetítéseire. A klub vezetője dr. Maróti Károly, aki rendezvényeink szervezésében már sokszor bizonyította rátermettségét. A segítségével az elnyert 10 alkalomból már 4-et nagy sikerrel megtartottunk, két felnőtt és 2 gyerekeknek szóló filmet vetítettünk, a legutóbb "telt házzal" a Vuk-ot néztük meg, legközelebb a Csinibaba és a Meseautó között választunk. A magyar költészet napjára Toldit néztük ki, de azt majd, ha az időjárás engedi, a pajtaszínházban szeretnénk bemutatni. Beneveztünk a "Hangok titkos élete" elnevezésű zenei programba is, a harmadik nyertes pályázatunknak köszönhetően márciusi kirándulásunk alkalmával a Budapesti Szépművészeti Múzeumba látogathatunk.

Amúgy már gőzerővel készülődnek a farsangra, a Tipegő kuckó gyerkőcei és anyukájuk a találkozó végén meg is kapták ajándékukat: választhattak Imre Vanda közművelődési asszisztens által készített álarcokból. Nem marad majd el a tavaly is fergeteges sikert aratott húsvéti tojáskereső, Kovács Kata Mókapalotájával a gyereknap, a nyugdíjasok délutánja, dr. Maróti Károly már azt is kitalálta (de nem

árulta el), hogy mivel teszi majd próbára az immár hagyományos falu körüli kalandtúrán a csapatok ügyességét. Ars Sacra, hegyi búcsú, szüreti vigadalom... s sorolhatnánk még hosszan a megvalósítani tervezett programokat.

- Sikereink titka, hogy a falu érdekében egy emberként képes összefogni valamennyi közössége, minden tenni akaró lakója, beleértve az önkormányzatot, a könyvtárat, az óvodát, a Községünkért Alapítványt, a polgárőröket, Gyöngyös Balázs plébánossal az élen az egyházközséget, a könyvtárost, a védőnőt, az óvodai dolgozókat, a hivatal alkalmazottjait, a képviselőket - sorolta Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, természetesen magamagát is közéjük érte.