Az év vége a nagy közös étkezések, ebédek, vacsorák, az év eleje pedig a megszeppent fogadalmak ideje. A legtöbben a súlyukkal kapcsolatban hoznak nagy döntéseket, nem függetlenül az elfogyasztott isteni étkek mennyiségétől. Az edzőtermek is érzékelik ilyenkor a forgalomnövekedést, ugyanúgy, ahogy a nyári strandszezon előtt. Tamási Péter, a hat éve üzemelő zalaegerszegi Cutler terem munkatársa lapunknak elmondta, januárban e tapasztalatok miatt életmódprogramot is indítanak a vendégeiknek, akik közül a kezdőknek mindenképp a fokozatosságot ajánlják. A kardióedzéseket követheti a könnyedebb súlyzózás, így a gyorsan felszedett karácsonyi plusz néhány hét alatt eltűnhet, ami eleve a vízmegtartás miatt marad rajtunk, nem válik azonnal zsírrá. Tamási Péter jelezte, a két ünnep között is sokan mozogtak náluk, ami örvendetes egészségtudatosságot jelez. Az edzés nincs korhoz kötve, hetven év felettiek is egyre többen járnak edzőterembe, mondta a szakember.