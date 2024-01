Ezt a kettősséget hivatott jelezni a koncert elnevezése is, a „Vízkereszt, vagy…” cím ugyanis egyaránt utalt a megelőző időszakra, valamint az előttünk álló hetekre is. A repertoár is igen színes volt, míg az első részt főleg a klasszikus kórusművek, egyházi témájú kortárs darabok, imádságok tették ki, addig a második részben már könnyűzenei átdolgozások is helyet kaptak, hol a capella előadással, hol gitár- vagy zongorakísérettel. Ezek az átiratok a 13 tagú énekegyüttes zeneszerző-hangszerelője, Baráth Zoltán munkáját dicsérik.