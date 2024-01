Manninger Jenő polgármester évnyitó köszöntőjében arról is szólt, 2024-ben folytatni szeretnék a városépítő munkát, s készülnek az új uniós pénzügyi ciklusra. E folyamat, vagyis a tervezés már elkezdődött, ennek jegyében megerősödött a városfejlesztő cég, amelynek szakemberei a jövő vízióin s projektjein dolgoznak.

Keszthely első embere megemlítette, egy friss felmérés szerint „a keszthelyiek többsége elégedett a megkezdett irányokkal, de ez nem tesz minket elbizakodottá, hiszen mindig van feladat”. Leszögezte, fontos, hogy a jövő tervezése során megtartsák és fejlesszék a város értékeit jelentő karaktereit, jelképeit.

– Ilyenek például a fasorok, a tervszerű ültetés, telepítés idén is folytatódik. Minden ellenkező híresztelés ellenére hivatalosan is elismerten: Keszthely zöld város, és az is marad. Sok, ezzel kapcsolatos rangsorban jól szerepel a település, s a megkezdett úton haladunk tovább – emelte ki Manninger Jenő.

A polgármester elmondta: a következő időszakban a Területi operatív programban tervezett projektek előkészítése lesz az egyik fontos feladat, s az első elnyert beruházások reményeik szerint minél előbb megkezdődhetnek majd. Tervezik például a Balaton-parti sétány fejlesztését, a strand bővítését, s a belváros megújításának folytatását.

– Egy fejlődő térségközpont s turisztikai centrum esetében fontos szerep jut a belvárosnak, és ezt szeretnénk még inkább kiszolgálni. Felmérésünk szerint az itt élők például szorgalmazzák, hogy javuljon az utcák s a járdák állapota. Erre már ősszel is a tervezettnél több forrást biztosítottunk, a megtakarításaink egy részéből számos helyszínen sikerült minőségi előrelépést elérnünk, s ezt folytatjuk – sorolta Manninger Jenő.

A városvezető úgy fogalmazott, Keszthely életében különösen fontos a Festetics-kastély, ahol tavaly is számos fejlesztés történt, s elkészült a fenékpusztai majorság rekonstrukciója, amely tovább erősítheti a város turizmusát, mint ahogyan a kulturális programok sora is, a KeszthelyFesttől a Helikoni Ünnepségekig, emellett tárgyalnak egy filmfesztivál indításáról is.

Az idei a labdarúgó-Eb, a párizsi olimpia és a paralimpia éve, s a keszthelyi születésű sportolók közül Horváth Krisztofer, a világbajnok Major Veronika és az olimpiai elsőséggel rendelkező Illés Fanni is ott lehet a magyar válogatott tagjai között, emlékeztetett a városvezető.