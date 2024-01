Manninger Jenő polgármester szombaton közösségi oldalán azt írta, utoljára a Libás strandon korizott, nagyjából tíz éve, de most ezt senkinek sem ajánlja. „Nézelődni persze érdemes, nagyon szép most is”, tette hozzá.

Nem sokkal később pedig Keszthely első embere azt jelentette be, mivel az Energia téren ezúttal is nagy sikernek örvend a korcsolyapálya, a hideg időre tekintettel a város vezetői úgy döntöttek, még egy héttel meghosszabbítják a nyitva tartást. Vagyis: nem január 15-én zár be a létesítmény, hanem leghamarabb is 21-én, vasárnap este.

Ám ha marad a télies időjárás, akár még ezután is nyitva áll a keszthelyi jégpálya – erről hetente döntenek majd. A létesítmény továbbra is minden nap várja a téli sport híveit, s díjmentesen lehet használni.