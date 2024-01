Pozsegovits Borbála, a Csupa csoda óvoda és minibölcsőde vezetője úgy fogalmazott a rendezvény kezdetén: „családba születtünk, ott nevelkedtünk s töltjük életünk nagy, és bátran mondhatjuk, legboldogabb részét. Az egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját ennek szenteli, s a Szent Családot állítja elénk, követendő példaként”.

Vincze Tibor polgármester arról beszélt, már 15 éve működik a Zalaapáti Ifjú Polgára-program, amely születéskor, bölcsődébe-óvodába, majd iskolába lépéskor, s később, ballagáskor összességében 140 ezer forinttal segíti a gyermeket vállaló helyi polgárokat, akik élet-döntésükkel a település lélekszámát gyarapítják. Nekik is köszönhető, hogy a községben ma már – a 2023 év eleji adat szerint – 1730-an élnek, így a falu nem fogy, hanem kis mértékben gyarapszik. Két évtizede még 1620-an éltek a községben.

Az okleveleket Vincze Tibor adta át a családoknak Szent Család vasárnapján

Fotó: Péter B. Árpád

– Amikor még nem voltak családtámogatási lehetőségek, mi egy egyedi és merész gondolattal 2008-ban létrehoztuk a babakötvény-programot, amely később kiteljesedett, s eddig már több 200 gyermeket és szüleiket köszönthettünk. Az ifjak minden településnek a jövőt jelentik, a család pedig a társadalom legcsodálatosabb, leginkább szeretetteljes közössége, különösen a keresztény világban – fogalmazott Vincze Tibor.

Anyák napján 7, most pedig 9 gyermeket fogadtak a település polgárává, így idén 16 ifjúval gyarapodott Zalaapáti közössége. Vincze Tibor hozzátette, arra törekszenek, hogy a felnövekvő fiatalokat a legkorszerűbb infrastruktúra szolgálja az oktatási-nevelési intézményekben. Ennek jegyében két minibölcsődei és három óvodai csoport szolgálja a családokat, ahová most mintegy száz gyermek jár. Az iskolát pedig az elmúlt 15 évben kétszer újították fel, s nem oly régen tornacsarnokkal is bővült az intézmény.