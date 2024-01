Minderről sajtótájékoztatón számolt be a szervező cég igazgatója, Janez Erjavec. Kiemelte: az AGRA a Pomurski Sejem Rt. legfontosabb rendezvénye, amely általában mintegy harminc ország körülbelül 1500 kiállítóját fogadja. Az idei mezőgazdasági és élelmiszeripari vásárt augusztus 24. és 29. között rendezik meg, a fő témái pedig az élelmiszerbiztonság, a fenntartható mezőgazdaság és erdészet, az ökológiai gazdálkodás, a vidék jövője, a mezőgazdaság digitalizációja, valamint az éghajlati változások lesznek. Ez utóbbi azért is aktuális, mert a tavaly augusztusi esőzéseket követő áradások révén Szlovénia az 1991-es függetlenné válása óta bekövetkezett legnagyobb természeti katasztrófáját szenvedte el. Az idei AGRA partnerországa Bulgária lesz, amely a világ legnagyobb levendula- és rózsaolaj-termelő állama, emellett geopolitikai helyzete miatt is fontos szerepe van, hiszen két kultúrát, keletet és nyugatot köt össze.

Április 5. és 7. között rendezik meg a 12. Nemzetközi Vadászati és Halászati Vásárt, amely ezúttal egy új elemmel, a rekreációs lehetőségek bemutatásával is bővül. Ugyancsak áprilisban, 17. és 19. között tartják a 33. Nemzetközi Építő- és Építőanyagipari Szakkiállítást, a MEGRÁ-t. Utóbbi fő aktualitását az adja, hogy az építőipar egész Európában, s így értelemszerűen Szlovéniában is munkaerőhiánnyal küzd, ezért a MEGRA a legújabb építészeti megoldások bemutatása mellett külön hangsúlyt helyez az általános és középiskolás korosztály megszólítására, számukra is be kívánják mutatni az építőiparban rejlő lehetőségeket.

A sajtótájékoztatón Janez Erjavec szólt az elmúlt évi eredményeikről is. A tavaly megtartott három vásárra 35 országból 2005 kiállító érkezett, s a rendezvények összesen mintegy 131.500 látogatót vonzottak. Az igazgató szerint bár voltak nehézségeik – például az említett augusztusi áradások során a vásárterület egy része is víz alá került – ám a tavalyi év számai nagyjából már megfeleltek a Covid-járvány előtti időszakénak.