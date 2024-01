S hogy miért ennyire fontos ez a hét? Gyorsan essünk is túl a magyarázaton, hiszen szombaton a Körmend csapata érkezik a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokba, a körmendiek látogatása pedig minden szezonban az egyik leginkább várt összecsapás a szurkolók részéről. Az, hogy mit jelent ez, nem kell sem itt, sem pedig ott - vagyis Körmenden - ecsetelni, de előbb a zalaiakra még a szerdai kupameccs vár, ami dönt a négyes döntőbe kerülésről. A Körmend is játszik, ők a Szegedet fogadják.

A Zalakerámia ZTE KK két idegenbeli találkozót játszott a legutóbbi fordulókban, de mindkétszer kikapott. Szerdán a Magyar Kupában kellene bizonyítani, az ellenfél pedig az az NKA Universitas Pécs lesz, amely újonc létére jól szerepel a bajnokságban. Egerszegen pedig már járt, és alaposan megnehezítette a ZTE KK dolgát, hiszen gyakorlatilag az utolsó pillanatokban esett kosárral nyert csak ellene az egerszegi együttes.

– Nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk szerdán, amely fizikálisan is erős, nagyon jól védekezik és képes nyomást is helyezni az ellenfélre – vélekedett a szerdai találkozó előtt Lubonir Ruzicka, a ZTE KK vezetőedzője. – Jól emlékezhetünk a novemberi találkozónkra, amikor nagyon meg kellett harcolnunk a győzelemért a pécsiekkel szemben. Rendkívül fontos hét ez számunkra, hiszen be akarunk jutni a négyes döntőbe, szombaton pedig a Körmendet látjuk vendégül a derbin. Szerdán nagyon fontos lesz, hogy jól védekezzünk, ez lesz az alap, és hogy kontrolláljuk a lepattanókat is.

Két vereség után kell két nagyon fontos hazai mérkőzést játszania a kék-fehéreknek. Azt kérdeztük a szakvezetőtől, hogy milyen most a hangulat a csapatnál.

– A kupa a bajnokság után a másik nagyon fontos versenysorozat a szezonban – válaszolta Lubomir Ruzicka. – A négyes döntőbe jutás már jó eredmény lenne, hiszen azzal ott lehet lenni a végső csatározásban is. A Szolnok elleni mérkőzés után voltak beszélgetéseink a srácokkal, hogy felkészüljünk erre a hétre, és mindenki számára világos legyen, mennyire fontos ez a hét a klub és a csapat számára ebben a szezonban. Mindenképpen sikeresek akarunk lenni, felkészülünk a csatára.

Az NKA Pécs novemberben két ponttal kapott ki Egerszegen, az akkori csapatuk azóta már változott. Legutóbb amerikai játékos érkezett Goran Tadic együtteséhez Jordan Walker személyében. A pécsiek legutóbb a hat mérkőzésen veretlen Sopron sikerszériáját zárták le hazai győzelmükkel, így kemény csata elé nézhet a ZTE KK is.