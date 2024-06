Egyebek mellett ez derült ki a Volánbusz elmúlt évi tevékenységét ismertető beszámoló megtárgyalásakor csütörtökön az önkormányzati közgyűlésen. A képviselők 27 napirendi pontot tárgyaltak meg, ezek egyike volt a helyi közforgalmi közlekedésről szóló. Ennek kapcsán a közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester több okot is megjelölt: 36 ezer jármű van a városban, ezért sokan nem szállnak buszra. Akik megteszik – nyugdíjasok, diákok – kedvezménnyel utaznak. A koronavírus-járvány okozta 30 százalékos csökkenés után nem állt vissza az utazások száma. További veszteséget okoz, hogy a helyi közlekedésben az ország- és vármegyebérletek is használhatók, emiatt a tanulóbérletekből származó bevétel 34,6 százalékkal csökkent. A buszflotta modernizálása (11 e-busz állt szolgálatba) jelentős költséggel járt. A beszámolóból kitűnik, hogy a menetrend átalakításának költségcsökkentő hatását az előbb említett tényezők lenullázták. A veszteségre a város által fizetendő 726,3 millió forint az éves iparűzési adóbevétel közel tíz százaléka, tette hozzá a polgármester. A helyi tömegközlekedés ügyére a szeptemberi közgyűlésen még egyszer visszatérnek, akkor tárgyalja majd a testület a 14 éven aluliak számára ingyenes tömegközlekedés esetleges bevezetését.

A közgyűlés döntött a költségvetés második negyedévi módosításáról, 882 millió forintos emelkedéssel a főösszeg immár 52,2 milliárd forint.

A képviselők döntöttek az önkormányzattól igényelhető szociális támogatások esetében a jövedelemhatárok emeléséről, így szélesebb kör kaphat anyagi segítséget. Szintén többen kaphatnak helyet a 62 lakásos fiatal családok otthonában az önálló életet kezdők, illetve gyermeket egyedül nevelők köréből. Az eddigi 9 helyett 19 ilyen típusú szálláshelyet jelölt ki a közgyűlés. A polgármester azt is elmondta, hogy harminc év után megszűnt a város 10 pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyre vonatkozó kijelölési joga.

Személyi kérdésről is döntöttek: a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói munkakörére Zsolnai Juditot nevezte ki a közgyűlés.

Balaicz Zoltán szólt arról is, hogy szeptemberben még a jelenlegi összetételű testület fog összeülni, és az új közgyűlés október 4-én alakul meg. (A további döntésekre visszatérünk.)