Zalaegerszeg látképe teljesen megváltozott az elmúlt jó néhány évtized alatt, hangsúlyozta a sajtóbejáráson Balaicz Zoltán. A polgármester ezzel arra utalt, hogy az 1826-os tűzvész, majd az azt követő forgószél idején a város mindössze háromezer lakosú volt, és csak 25 utcával rendelkezett.

Jelenleg 55 ezren élnek a zalai vármegyeszékhelyen, amit 869 utca, parkoló, járda tesz érdekesebbé, látványosabbá.

Az önkormányzat számára ez nagy kihívást jelent, és ezért szerencsés a Modern Városok Program, illetve a Kovács Károly Városépítő Program keretén belüli 15 milliárd forintos állami forrás, amelyből közel száz helyszínen utak, járdák és parkolók épülhetnek és újulhatnak meg a városban.

Új parkolókat alakítanak ki a területen

Fotó: Seres Péter

Bognár Ákos, a városrész önkormányzati képviselője felidézte, hogy a munkálatok itt a szomszédos Mókus utca felújításával kezdődtek. Ezt követte a Köztársaság utca 85. számú társasház nyugati szervizútjának rekonstrukciója, amely 2021 végére fejeződött be. Örömtelinek nevezte, hogy folytatódik a fejlesztési sorozat. A Kovács Károly Városépítő Programban így a Köztársaság utca 87. és 89. szám alatti tízemeletesek környezetében is megtörténik az útburkolat és a meglévő parkolók felújítása. Az új várakozóhelyek létesítésével pedig remélhetőleg lesz elegendő parkolóhely. Igény van rá, hiszen egyre többen rendelkeznek autóval. A képviselő jelezte, hogy további parkolófelújítások várhatóak a Kertvárosban, és a tervek szerint a Napsugár Utcai Óvoda rekonstrukciója is megvalósulhat.

Fotó: Seres Péter

A jelen beruházás az előző folytatása, második üteme, amely a Köztársaság utca 87–89. szám alatti társasházakat érinti. A zöldterületen 33 új parkolót építenek meg, amelyekből 32 merőleges beállású, közte egy akadálymentes, illetve egy párhuzamos kialakítású lesz. Az új parkolóblokkhoz feltáró utak vezetnek majd. Ezen felül felújítják és szabványosítják a Köztársaság utca 87–89. szám körüli 33 meglévő parkolót, annak feltáróútjait. A tönkrement csapadékvíz-gerinccsatornákat és a bekötővezetékeket újra cserélik. Az új parkolókhoz közvilágítási építenek ki, illetve felújítják a Köztársaság utca 87. számú társasház kültéri tereplépcsőjét, mondta el Szak Tibor, az út- és közműépítési csoport vezetője.