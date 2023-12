Ülésezett a keszthelyi önkormányzat emberi erőforrás bizottsága

Összesen több mint nyolcmillió forintot osztott szét a keszthelyi önkormányzat emberi erőforrás bizottsága. A döntés értelmében e keretből jut például a Bursa Hungaricára, sportegyesületek támogatására, valamint számos intézmény programjaira. A hivatalban tartott ülésen a grémium 26 Bursa Hungarica-pályázatot, 16 sportegyesületi kérelmet és 18 oktatási, nevelési és kulturális intézménytől érkezett kérést támogatott, továbbá döntött 14 eseti szociális kérelemről is. Összesen több mint nyolcmillió forintot ítéltek meg az érintetteknek, adott tájékoztatást Csótár András, az emberi erőforrás bizottság elnöke. Mint mondta, nagyon fontosnak tartják, hogy a testület mindig segítő kezet nyújtson a rászorulóknak, vagy akik igénylik ezt, s persze azoknak is, akik eredményeikkel rászolgáltak erre. Ez a szemlélet egész évben igaz, adventhez közeledve pedig még inkább feladata a városnak, hangsúlyozta a bizottság elnöke.

A testi fogyatékossággal élők mindennapjait élték meg Nagykanizsán

Középiskolásoknak szervezett érzékenyítő programot a napokban a Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya azért, hogy a fiatalabb generáció is megfelelő empátiával viseltessen a testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők iránt. Dr. Brünner Szilveszter arról tájékoztatott, évekkel ezelőtt szerveztek már hasonló érzékenyítő programot, amit most szeretnének feléleszteni. A programsorozat keretében több iskolai és nyugdíjas csoportot várnak, majd a sorozat zárásaként, december 15-én gálaműsort szerveznek a Medgyaszay Házban, ahol fellép többek között a Roll-Dance kerekesszékes tánccsoport, Tárnok Marica bábművész s a Szivárvány Iskola tanulói. Dr. Fliszár Mária osztályvezető főorvos arról beszélt, Magyarországon közel egymillió ember él valamilyen fogyatékossággal, ezért fontos, hogy az épek is tudatában legyenek, milyen mankóval, kerekesszékkel mozogni. A középiskolások kipróbálhatták többek között a fizikoterápiás kezeléseket, a térd- és vállmozgató gépeket, de azt is megtapasztalhatták, milyen nehéz két mankóval lépcsőzni vagy éppen mopeddel szlalomozni egy szűk folyosón.

Fejlesztések a szakképzés területén Nagykanizsán

Egy új tanműhely kialakítását, valamint számos eszköz beszerzését tette lehetővé Nagykanizsán, a szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben az a pályázati projekt, aminek zárórendezvényét a közelmúltban tartották a Cserháti Sándor Technikum és Kollégiumban. A program ismertetése során Bene Csaba elmondta: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program közel 280 millió forintos támogatásából épült meg az az ágazati képzőközpont, amely a Cserháti Sándor Technikum és Kollégiumban e tanévtől két tanműhellyel szolgálja az elektronikai és elektrotechnikai ágazati képzést. A z elnyert összegből erre a célra több mint 118 millió forintot fordítottak. A támogatásként elnyert összeg ugyancsak jelentős hányadát – mintegy 125 millió forintot eszköz- és bútorbeszerzésre fordítottak, részben szintén a pályázatban érintett elektronikai és elektrotechnikai ágazat, valamint a szakképzési centrum egy másik intézményében, a Zsigmondy Vilmos Technikumban folyó informatikai és távközlési ágazat szakmai oktatásának érdekében. Az eszköz-és bútorbeszerzés értéke a Cserháti Sándor Technikumban több mint 72, a Zsigmondy Vilmos Technikumban közel 52 és félmillió forintot tett ki.

Vitrinkiállítás Gébárton az advent jegyében

Csiszár Tiborné mézeskalács-készítő és Némethné Balogh Ildikó ütőfás mézesbábkészítő népi iparművész alkotásaiból nyílt vitrinkiállítás a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A tárlat a nyitvatartási időben, január végéig látogatható, a kézműves ház december 21. és január 7. között lesz zárva. Némethné Balogh Ildikó egy régi hagyományt, a nyugat-európai kolostorokban megjelent offer technikát felhasználó, negatív mintába öntött mézesbábok készítésének mesterségét viszi tovább. Alapja a múzeumok legféltettebb darabjai közé tartozó ütőfák. Ildikó gótikus jelenetek, barokk szent képek, bibliai jelenetek, népi barokk vallásos életképek, 19. századi állatfigurák, illetve reformkori címerábrázolások formakincseit őrzi. A formavilág megismerése után saját tervei megvalósításában Harasztovics Róbert fafaragó népi iparművész segítette. Hosszú kísérletezés után jutott el a saját tésztaalapanyaghoz. Csiszár Tiborné mézeskalács-készítő saját bevallása szerint a mézeskalács-készítés csodálatos foglalatosság, belső indíttatás. A sütéshez való vonzódás meghatározója édesanyja. Az újszerűség mellett a hagyományos motívumok megőrzésére törekszik, s szívesen adja át tudását az érdeklődőknek.