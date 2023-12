Mutatjuk a receptet 2 órája

Sütőtökkrémlevest a karácsonyi asztalra

Sütőtököt nemcsak ősszel, hanem télen is érdemes, sőt kellene is fogyasztani! A sütőtököt ehetjük sütve, magában, de készíthetünk belőle finom krémlevest is, mely egy kis csavarral és jó sok illatos fűszerrel maga a karácsonyi álom! Íme a recept!

ÍGY KÉSZÜL A FŰSZERES, NARANCSOS SÜTŐTÖKKRÉMLEVES!

Hozzávalók: 1,2 kg sült sütőtök

1-2 db kezeletlen narancs

1 db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 l zöldségalaplé

1 kk. curry

1 csipet őrölt kardamom

1 csipet őrölt gyömbér

2 ek. tökmag

1 ek. olívaolaj

5 dkg vaj

só

fehér bors

Elkészítés: Egy fazékban megdinszteljük vajon a félkarikákra vágott vöröshagymát. Ha már átlátszó, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, és még egy percig együtt sütjük.

Hozzáadjuk a sült tök kikapart belsejét, felöntjük a zöldségalaplével, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a curryt, a gyömbért és a kardamomot, jól összeforraljuk. Végül merülőmixerrel krémesítjük. Reszelünk hozzá narancshéjat, csavarunk bele jócskán narancslevet, megkóstoljuk, és ha szükséges, kis sóval vagy fehér borssal még ízesítjük.

Egy serpenyőbe öntjük az olívaolajat, rádobjuk a tökmagot, meghintjük az őrölt gyömbérrel, és kicsit összepirítjuk, ezt szórjuk majd a tányérokba szedett levesre.

