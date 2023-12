Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak. Elmondta: a rossz műszaki állapotó, a kor színvonalának már kevésbé megfelelő ravatalozó felújítására létrejött lakossági összefogásnak Szabó Sándor önkormányzati képviselő állt élére, s az általa kezdeményezett adománygyűjtésből sikerült is bizonyos részfeladatokat elvégezni. A teljes költség azonban olyan mértékű volt, hogy kénytelen volt az önkormányzat is besegíteni, így a 28 millió forint nagyobb hányadát végül a város biztosította.

- A lakossági gyűjtésből származó összeg az előtető és előtér kialakításának egyes részmunkálataira, például az oszlopok felállítására, a térburkolatra, valamint a temetői kapura volt elegendő – mondta a polgármester. – Az épület meglévő formája, valamint a helyi adottságok miatt az előtér kialakítása speciális műszaki megoldást igényelt, úgy gondolom, a tervezőnek sikerült oly’ módon eljárnia, hogy végül egy esztétikus ravatalozó készülhetett el. A felújítás során a nyílászárókat is kicseréltük, illetve új tetőt is kapott az épület, ezek is hozzájárultak a költségek növekedéséhez.