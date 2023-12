Több száz gyermek gyűlt össze az eseményre szülőkkel, nagyszülőkel és közösen várták a Mikulást, akinek az óvodások dalokkal készültek, illetve a zeneiskola növendékei is műsort adtak. Köszöntötte a megjelenteket Horváth László, a város polgármestere, majd Horváth-Herman Gréta éneket dalokat közösen a gyerekekkel, hogy a Mikulás és krampuszok el ne tévedjenek. Meg is érkezett a várva várt vendég és szaloncukorral ajándékozta meg a gyerekeket. Közben a városi díszkivilágítást is felkapcsolták a központban és a Templom téren és adventi díszbe öltözött a település.