Zalából is várják az oktatási intézmények jelentkezését az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) által meghirdetett Mézes Reggeli Programra. Az akció jövőre is folytatódik, a szakemberek azt szeretnék, ha a kampány minél több zalai gyermekhez eljutna. A mézfogyasztást ösztönző eseménysorozat keretében a kicsik nemcsak finomságokat kóstolhatnak, hanem a méz egészségre gyakorolt jótékony hatásával és a méhek életével is megismerkedhetnek.

A Zaol-podcast friss beszélgetésében a Mézes Reggeli Programról árulunk el részleteket Hampuk Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület zalai szaktanácsadójának segítségével.