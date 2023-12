Ebben az évben három városi helyszínen is zajlanak az adventi programok Zalaegerszegen. A Dísz téri hagyományos adventi vásár mellett a piacnál működő Göcsej Tudásközpont Helyi Termék Piacon a Göcseji Kézműves Egyesület tagjainak kézműves vására, a Vizslaparkban pedig a Piknik kulturális programjai adnak lehetőséget a lelki készülődésre és az ajándékválasztásra. A Göcsej Tudásközpontban szombaton a népi kézműves termékeken kívül helyi termelésű élelmiszereket is találhattak a látogatók, az emeleten pedig bakelitek cserélhettek gazdát a lemezbörze keretében. Vasárnap délelőtt 11 órára ugyanide közös gyertyagyújtásra várják az érdeklődőket, mondta lapunknak Nikitscher Bernadette, aki kézműves bemutatót is tartott. Ezúttal Kelemen Gyula gitárjátéka biztosította a hangulatot.