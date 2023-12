A pályát Magyar János polgármester adta át használóinak, aki maga is korcsolyacipőt húzott, s eleinte bátortalan léptekkel ugyan, de a jégre is rámerészkedett. Köszöntőjében saját gyermekkori élményeit is felidézve többek között arról beszélt, hogy évtizedekkel ezelőtt még a vastag hótakaró, valamint a befagyott tavak, patakok jégpáncélja biztosította a Lendván és környékén élők számára az önfeledt szórakozás vagy a téli sportolás lehetőségét, ezek az idők azonban elmúltak. Hó és jég hiányában így mesterséges megoldásokhoz nyúltak, s a 2023-as esztendő kezdetéhez hasonlóan ezúttal is egy 250 négyzetméter alapterületű jégpályát alakítottak ki, ami egészen március 3-ig áll majd a látogatók rendelkezésére, hétköznaponként 15 és 21, míg szombaton és vasárnap 10 és 21 óra közötti időszakban. A karácsonyi és újévi ünnepek idején, valamint a téli iskola szünidő alatt, azaz december 22-től január 7-ig, illetve február 26-től március elsejéig szintén hosszabbított nyitvatartással várják az érdeklődőket, akiket a kikapcsolódás, a sport és mozgás mellett akár kötetlen beszélgetésekre is szívesen invitálnak.