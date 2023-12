A szerző tollából eddig hét kötet jelent meg, s a beszélgetésből kiderült, írójukat különleges élettörténete, őseinek tettei egyaránt arra sarkallták, hogy gondolatait papírra vesse. Ahogy Nádasdy Borbála fogalmazott: - Ha ismerem a múltamat, akkor tudok jövőt építeni. Ez biztatott engem arra, hogy könyvet írjak. Mindig az őszinteségre törekedtem, panaszkodni soha nem akartam.

Az est folyamán a grófnő életútja is megelevenedett. Szólt a szüleiről, az ő kapcsolatukról, mely számára a hűség mintája volt. A neveltetéséről szintén beszélt, melyben a munka és a példaadás kiemelt helyet kapott. Megemlítette, hogy - ellentétben a közhiedelemmel - az arisztokrata gyermekek nemcsak teniszeztek, báloztak. Reggel kimentek a zöldséges kertbe, hiszen mindig kellett valamit csinálni, tenni.

Az egyik nagy sikerű kötet, A szabadság zaga

Fotó: József Attila Városi Tagkönyvtár

Élete a család kitelepítése után alapjaiban változott meg, 14 évesen már dolgozott, Veszprémben, egy gyárban kapott munkát. Később a neves primadonna, Honthy Hanna öltöztetőnője lett, ekkor ismerte meg Pethes Sándor színművészt, aki szavalni tanította.

1956-ot Pesten élte meg. Az eseményekkel kapcsolatban hangsúlyozta:

a szabadságharcot a magyar történelem egyik vezérlő csillagának tartja.

1957-ben nehéz döntést hozott, amikor apja tanácsára elhagyta Magyarországot. Ausztriában telepedett le, ahol nyelvet tanult és figyelt. Figyelte a színházi világot, a színészeket, majd – mivel mindig színésznő szeretett volna lenni - Barbara von Nady néven lett sztár, s több filmben is szerepelt.

Ausztriából Párizsba vezetett az útja, ahol 1959-ben kötött házasságot első nagy szerelmével. Érdekesség, hogy a kézfogón az egyik tanú Yul Brynner volt, akivel korábban együtt játszott az Utazás című filmben. Első házasságából született Gyuri fia, akit több éven át egyedül nevelt. Második férjét 30 évesen ismerte meg, majd megszületett második gyermeke, Jean.

Egy fiatalkori portré

Fotó: József Attila Városi Tagkönyvtár

Időközben megtalálta a hivatását, balettpedagógus lett, s három évtizeden át tanított a francia fővárosban és vidéken is. Tapasztalatait összegezve Nádasdy Borbála úgy vélte, minden nőnek szüksége van családra és hivatásra, s ez a kettő összeegyeztethető. Neki ez sikerült, s missziójának tekintette azt is, hogy a magyar kultúrát a franciáknak megmutassa. A múlt megismerése, a tapasztalatok átadása ma is fontos számára. Már több éve Magyarországon él, s szívesen vállal rendhagyó történelemórákat, hogy a fiatalok magyarságtudatát és öntudatát erősítse.