„Olyan csodát varázsoltak ide a Dísz térre, ami felveszi a versenyt bármelyik nagy hagyományokkal bíró adventi vásárral”, hallom egy idős házaspár vidám beszélgetését. Kék és fehér csészéből forró italt kortyolgatnak a számos újdonságot, látványos attrakciót felvonultató, mégis bensőséges programon, miközben korcsolyázó unokáikat kísérik óvó tekintetükkel. Este 7 óra múlt, a tér tele emberekkel: fiatal párok kisbabával, a fények közt andalgó szerelmesek, baráti társaságok hangolódnak az ünnepre advent első vasárnapján.

Balaicz Zoltán polgármester felidézi: 2015-ben újította meg a 2014 őszén hivatalba lépett új városvezetés a korábbi Aranykaput, a zalaegerszegi adventi programkínálatot és annak külső megjelenését. Azóta minden esztendőben új programelemekkel és egy-egy újdonsággal jelentkezett a rendezvény.

– Sajnos a koronavírus-világjárvány miatt 2020 decemberében elmaradt a helyi polgárok és az ide látogató turisták körében is nagyon népszerű Egerszegi Advent. 2021-ben már újra megszervezhettük, 2022-ben viszont az európai energiaválság miatt egymás után jelentették be az európai és magyarországi települések, hogy ismét elmaradnak a karácsonyi vásárok – emlékeztet a városvezető, hozzátéve: mint közismert, Zalaegerszeg a segítség, az összefogás és a jótékonyság városa, amely tavaly is megmutatkozott, az önkormányzat szerényebb támogatását lelkes vállalkozások egészítették ki, így 2022-ben is volt Egerszegi Advent, igaz, szerényebb keretek között. – Idén azonban, miután az energiaválságot is sikeresen kezeltük, minden eddiginél nagyobb szabású Egerszegi Adventet szerveztünk – hangsúlyozza.

A jégpálya január 7-ig várja a jeges sport szerelmeseit

Fotó: zalaegerszeg.hu/Seres Péter

A programot, emeli ki Balaicz Zoltán, idén is számos helyi vállalkozás segítette. „Köszönet a 27 támogatónak az összesen 12,3 millió forint értékű anyagi segítségért és a rendezvénysorozat létrejöttének támogatásáért”, jegyzi meg a polgármester.

Ennek keretében megújult a megjelenés, újra van jégpálya (a 30x15 méteres létesítmény január 7-ig várja a jeges sport szerelmeseit), újdonságként a kicsik körében máris népszerű a körhinta és a számos népi fajáték, s a karácsonyi vásár elrendezése is teljesen megváltozott. A pavilonokat egymás mellé helyezték el bensőségesebb hangulatot kialakítva, így a vásár közönsége egy helyen találkozhat a vendéglátósokkal és a kereskedőkkel, az előttük kialakított hangulatos ülőhelyek pedig a karácsonyi finomságok elfogyasztására kínálnak kényelmes lehetőséget.

Ezúttal a pavilonok hátulja sem maradt szürkén és üresen: e felületeken helyi fotóművészek zalaegerszegi havas, téli képei kölcsönöznek meghitt hangulatot az adventi időszakban. S az egyik legnagyobb attrakcióként a Dísz téri szökőkút is új formában mutatja meg magát: fedett és fűtött terasszá alakították át, ahová a látogatok időjárástól függetlenül beülhetnek egy jóízűt beszélgetni és/vagy elfogyasztani a vásári finomságokat.

Dísz téri hangulatkép

Fotó: zalaegerszeg.hu/Seres Péter

Megújult a Dísz téri betlehem is, az új installáció a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány pavilonjával szemben kapott helyet. S a karácsony előtti napokban megérkezik az élő betlehem is Mózessel, a csacsival, a Városháza előtti parkolóban december 16–26. között fogadja a látogatókat.

Idén az adventi vásárban minden korábbinál több fény és hangulatvilágítás veszi körül a vendégeket, az utcák, a fák, a standok több fényt kapnak, mint valaha. S karácsonyi fényfestés díszíti a teret körül­ölelő épületeket: a Tudomány és Technika Házát, a szalagház oldalát és a Városházát.

Az adventi koszorú szintén új helyre költözött, és új világító díszekkel készültek a szervezők a tér több pontján, többek között egy világító szelfiponttal és egy karácsonyi szelfipavilonnal, ahol mindenki kedvére fotózkodhat családjával, barátaival. Az itt készült képek egyébként máris elárasztották a legnagyobb közösségi oldalt.

Minden fény egy angyal „Boruljon adventi díszkivilágításba Zalaegerszeg”, olvasható a felhívás Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán, valamint az Adventi fények Zalaegerszegen nevű Facebook-oldalon. „Tegyük szebbé közösen a készülődés, az ünnepvárás időszakát, hozzuk el a fényt a hideg téli estékbe, teremtsük meg együtt a karácsony varázsát. Arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon az Egerszegi Adventhez és helyezzen el díszkivilágítást otthonán, társasháza bejáratán, üzletének kirakatába, cégének kapujára, udvarára”, írják a szervezők. Az önkéntes csatlakozás mellett meghirdettek egy versenyt is. A az arra regisztrálók közül zsűri választja ki, melyik a legszebb, legötletesebb, legmeghittebb ünnepi megvilágítás. Nevezni négy kategóriában lehet: családi ház; társasház; lakás erkélye; üzlet kirakata, cég telephelye. A nevezéshez nem kell mást tenni, mint lefotózni a már pompázó karácsonyi fényeket, regisztrálni a https://forms.gle/Wi3zZFxbinW69sUU7 linken elérhető felületen és feltölteni a legjobban sikerült fényképet. A fotókat december 24-ig fogadják, majd közzéteszik azokat az Adventi fények Zalaegerszegen Facebook-oldalon. Az eredményt 2024 januárjában hirdetik ki. Kategóriánként egy-egy díszkivilágítást 30 ezer forint értékű ajándékkal díjaznak. „Öltöztessük ragyogó fényekbe városunkat, váltsuk valóra együtt a karácsonyi csodát!” – áll még a felhívásban.

A Városháza előtti kis tér kínálata ugyancsak bővült, idén itt kapott helyet a közkedvelt Tütü, és az újítások közé tartozik, hogy e térre is több ülőalkalmatosságot terveztek. Az ünnepi hangulatról a standok felett elhelyezett fényfüggönyök gondoskodnak.

Megújult kínálattal fogadják a közönséget a finomabbnál finomabb ételeket és italokat árusító kioszkok, így a gofris, a lángossütő, a hamburgeres és a kolbászos is. A 12 pavilonnal felvonult kereskedők, kézművesek, vendéglátósok 9 és 20 óra között tartanak nyitva. A legkedveltebb forralt borról idén is internetes szavazás dönt majd. Az Egerszegi Advent teljes ideje alatt a Dísz téren a hagyományokhoz híven óvodások, iskolások, művészeti együttesek és sztárvendégek (a helyi fellépők mellett például Tabáni István, Sári Évi, Szinetár Dóra) lépnek fel, a gyertyagyújtási ceremó­niákat mindig vasárnap délelőtt 11-től tartják. A Dísz téren az Egerszegi Advent már november 27-től fogadja a látogatókat, egészen december 24-én, vasárnap 13 óráig.

Ám idén már nem csak a Dísz tér kínál lehetőséget a készületre: a rendezvényfolyamba bekapcsolódott a vizslaparki Piknik és a Göcseji Tudásközpont is, s természetesen a hagyományokhoz híven a városrészekben s a város kulturális intézményeiben szintén ünnepi hangulatot teremtettek.

A város adventi koszorúja, háttérben az új funkciót kapott szökőkúttal

Fotó: zalaegerszeg.hu/Seres Péter

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac ugyancsak karácsonyi fényekben ragyog és számos rendezvénnyel várja a családokat, december 8–10-ig, 15–17-ig és 22–23-án karácsonyi helyitermék-vásárba invitálja az érdeklődőket. Minden szerdán, csütörtökön és pénteken 13-tól 17 óráig pedig kézműves-foglalkozást tartanak a Göcseji Kézműves Egyesület tagjai.

A Vizslaparkban működő Piknik és környezete szintén díszbe öltözött és egyedi élményeket, családi programokat kínál. Rengeteg fényfüzér, világító szán és szelfipont, fedett igloo és hősugárzó várja az érdeklődőket itt is.

Jó leülni a város karácsonyfájánál

Fotó: zalaegerszeg.hu/Seres Péter

Az Art Mozi is ünnepi műsorral készül az adventi hétvégékre, koncert-, játék- és mesefilmekkel kedveskednek, december 24-én pedig a legkisebbeket a szokásos matinéval várják.

December 6-án 16.30-kor a Mikulás személyesen is ellátogat hintójával az Egerszegi Adventre, az Art Mozitól a Dísz térig vonul a gyermekekkel, a programot koncert zárja.