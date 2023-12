Csótár András, a bizottság elnöke azt mondta, ugyan az intézmények fenntartói eltérőek, mégis közös bennük, hogy mindannyian a Keszthelyen és környékén élőkért dolgoznak.

– Az emberi erőforrások bizottsága 16 intézmény számára mintegy 3,5 millió forintot szavazott meg idén, ezzel is szebbé téve a karácsonyát gyerekeknek és időseknek egyaránt – fogalmazott Csótár András. – Különleges tablókép is készült, amin tizenegy intézmény vezetője látható, s ez igen ritka pillanatot örökít meg. Nagyon sok éve nem készült ilyen fotó, mert a legritkább esetben van lehetőségünk egyszerre találkozni az eltérő feladatellátásunk és munkarendünk miatt.

A grémium elnöke a rendezvényen megköszönte az intézmények munkatársainak egész éves áldozatos munkáját, s beszélt arról is: a támogatási keretösszeg ugyan minden évben változik, a bizottság azonban a nehezebb időszakokban is segítette ezen szervezeteket. Idén húsz, támogatással kapcsolatos határozatot hoztak, s ezek jó része kiadványok megjelentetését segítette. Leszögezte: az óvodára és az általános iskolákra minden évben kiemelt figyelem jut, idén pedig a középiskolák is kaphattak ebből a forrásból.

– Valamennyiük szerepvállalása fontos, és pontosan tudjuk: mindannyian Keszthelyért, a város lakosságáért tevékenykedünk egész esztendőben. Az oktatással-neveléssel, kisgyermek- és idősgondozással, valamint a kultúrával foglalkozó intézmények ezt testesítik meg, bizottságunk pedig úgy gazdálkodott, hogy az esztendő végén segíteni tudjuk például karácsonyi ajándékok, eszközök vásárlását, illetve azt is, hogy méltó ünnepségeket szervezhessenek – szögezte le Csótár András.