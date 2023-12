Horváth Mónika idén csatlakozott a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete zalai csapatához. Mint mondja, saját egészsége miatt is empatikusan közelít mindenkihez, aki bármilyen problémával küzd, emellett a gyerekek is közel állnak a szívéhez.

– Az egyesület által szervezett tavalyi élményfotózás kapcsán találtunk egymásra, a fodrászként dolgozó Mónika a korábbi ismeretség okán is hamar közel került a céljainkhoz. A saját munkájával és adományokkal járul hozzá a mi karitatív tevékenységünkhöz – mondta az egyesület elnöke, Tóth Ágnes, hozzátéve, legközelebb a botfai fiúotthonba viszik az adományaikat, ehhez Horváth Mónika hajápolási kellékekkel járul hozzá. Jövőre pedig már aktív résztvevője lesz az élményfotózásnak, valamint a hagyományos Esély Kupának. – Jó érzés, hogy bővül a támogató csapatunk, az önzetlen segítség mindig jól jön, érkezzen az magánszemélytől, vállalkozástól, intézménytől, önkormányzattól.

Ismeretes, az egyesület több száz zalai segítségre szoruló emberrel tart napi kapcsolatot, a napokban élelmiszer- és ruhaadományok válogatása, célba juttatása tölti ki a tagok napjait.

A születése óta Lakhegyen élő és ott is dolgozó fiatal mesterfodrász hölgy jótékonyság iránti elkötelezettségét az elmúlt hét végén a Mikulást is meghívta, hogy ifjú vendégeinek, azaz a gyerekeknek közösen bizonyítsák, a hajvágás nem fáj. Tapasztalata ugyanis, hogy a kicsik tartanak a frizura igazítástól, ő pedig a hagyományteremtő céllal szervezett nap emlékével szeretné enyhíteni a szorongásukat. A közel hatvan vendég csomagokat is kapott a Mikulástól, akit ezúttal Baumgartner József "alakított".