A vármegyei kórház idén 175 éves. Erre a jubileumi évre az utókor úgy tekinthet majd vissza, mint a nagy léptékű gyarapodás időszakára, ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a december 5-i átadási ünnepség résztvevőit dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD. A kórház főigazgatója elmondta, hogy az 1985-ben átadott diagnosztikai tömb üvegborítása akkoriban különlegesnek számított, de az évek múlásával inkább csak problémákat okozott, a rezsiköltségekben is. Az áprilisban kezdődő kivitelezés során ettől és a régi ablakoktól megváltak. Helyére új nyílászárók és látszóbordás üvegfal elemek kerültek 2500 négyzetméteren. A rendelőintézet és a diagnosztikai épület közötti lépcsőházban is újracserélték a nyílászárókat. A diagnosztikai épületet homlokzati, lábazati hőszigeteléssel látták el, és mindkét végében tűzszakasz-határt létesítettek. A lapos tető hő- és vízszigetelése, valamint a hűtési-fűtési rendszer korszerűsítése is megtörtént, amely jelentős megtakarítást jelent az energiaköltségben. A megfelelő körülmények egyaránt javítják a betegellátás színvonalát és a kollégák munkahelyi életminőségét, hangsúlyozta főigazgató.

A rendelkezésre álló uniós és hazai forrásokat figyelembe véve tervezik a fejlesztéseket a vármegyei és a városi kórházakban, emelte ki Srágli Attila, az Országos Kórházi Főigazgatóság pályázat- és projektirányítási igazgatója. A Szent Rafael Kórházban is így valósulhatott meg a nővérszálló felújítása, az egynapos sebészet létrehozása, a folyamatos eszközbeszerzés mellett most a diagnosztikai tömb rekonstrukciója.

Dancs Jenő ápolási igazgató, Csomor Miklós cégvezető, Kiss Ilona Andrea gazdasági igazgató, Srágli Attila projektirányítási igazgató, Steiner Attila államtitkár, dr. Gasztonyi Beáta főigazgató, Balaicz Zoltán polgármester és dr. Sifter Rózsa főispán

Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy Magyarország élvonalban áll azáltal, hogy 1990-től mostanra 37 százalékkal csökkentette szén-dioxid-kibocsátását. Az ilyen projektek, mint a Zala vármegyei kórház diagnosztikai épületének energetikai felújítása is ezt szolgálja. Bejelentette, hogy a héten döntenek a Magyarországnak járó uniós helyreállítási alapról. Ez 1750 milliárd forintos támogatást jelent, amelyből több száz milliárdnyit terveznek energiahatékonysági fejlesztésekre.

A diagnosztikai tömb felújítását is beleszámítva mintegy 3 milliárd forint értékben zajlanak beruházások a Szent Rafael Kórházban, jelezte Balaicz Zoltán polgármester. Mint mondta, ebből kitűnik, hogy a kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság komolyan gondolja az egészségügy fejlesztését.