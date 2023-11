Jövő év elejétől minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a kormány a gyermeket vállaló pároknak az otthonteremtéshez a CSOK Plusz bevezetésével.

Az újdonságról Vigh László országgyűlési képviselő pénteken délelőtt tartott tájékoztatót, amelynek helyszínéül a családok körében kedvelt alsóerdei sport- és élményparkot választotta.

Mint kiemelte, az új konstrukcióban akár 50 millió forint is igényelhető fix 3 százalékos kamattal. Kedvező az is, hogy az első gyermek érkezésekor a szülők egy évig szüneteltethetik a hitel törlesztését, a második és minden további baba érkezése után pedig 10-10 millió forinttal csökken a hiteltartozásuk.

A CSOK Plusz hitelprogramban a reálisnak mondható lakáscélok elérését szeretnék elősegíteni, így az első közös otthon megszerzése 80 millió forintos, a nagyobb ingatlanba költözés vagy a bővítés 150 millió forintos összeghatárig lesz támogatható. A kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén igénybe lehet majd venni, ami azt jelenti, hogy a gyermekáldást tervező házaspárok a CSOK Plusz mellé akár a Falusi CSOK vissza nem térítendő támogatását, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik. A Falusi CSOK összege jelentősen megnő januártól, tehát egy gyerek után egymillió forintra, kettő gyermek esetén négymillióra, három vagy több gyermek esetén 15 millió forintra nő.

A tájékoztatón részt vett Németh Gábor önkormányzati képviselő felesége, Németh-Hermán Renáta, valamint kisfiúk, Ábel társaságában. Az önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, családjuk túlvan az otthonteremtésen, de környezetében látja, hogy sok fiatal számára jelentős segítséget nyújthat a CSOK Plusz az életkezdésükhez. Az általa képviselt településrészen is sokan fogtak építkezésbe, nekik komoly támogatás lesz új CSOK. Jövő januártól a 11 millió forintra emelkedik a 30 évnél fiatalabb nők számára a Babaváró hitel, amely továbbra is kamatmentes marad. AG