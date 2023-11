A Zala megyei Építőipari Vállalat kapott megbízást az építkezésre. A létesítmény terveinek bírálatát Budapesten tartották. Kocsis Iván tervező egy H alakú épület komplexumot tervezett. A nagy H egyik szárnyában kapna helyet az SZTK adminisztrációja, valamint a szakszervezetek irodahelyiségei. Az összekötő szárban a munkásotthon kulturális intézményei foglalnak helyet, valamint itt nyer elhelyezést az étterem. A nagy H másik szárában egy hatszáz főt befogadó színházterem – a szükséges helyiségeivel – kap helyet. Tudjuk meg a Zalai Hírlap 1958. április 18-ai számából.

Az ígéreteknek megfelelően 1958. december 16-án megtörtént az épület alapkövének ünnepélyes elhelyezése, erről a Zalai Hírlap másnapi lapszáma számolt be: „Kedden délután 1 órakor ünnepélyes keretek között zajlott le Zalaegerszegen a Szakszervezetek Háza alapkőletétele. A hónapok óta folyó építkezés e rövid időre szünetelt. Az ólomszínű felhőkből lassan szitált az eső, azonban nem gátolta meg azokat, akik szívükön viselik a szervezett dolgozók jövőjét. Ennek ellenére, már jóval egy előtt több száz dolgozó gyűlt össze az építkezés színhelyén.” Az átadás határidejét 1961. május 1-re ígérték.

A beígért határidők általában kicsit mindig húzódtak, és a számított beruházási költség is egyre növekedett. De 1962. január 27-én végre ünnepélyesen átadták a „kultúra új otthonát” Zalaegerszegen, erről természetesen a Zalai Hírlap is beszámolt, részletesen mutatta be az új épületet. „Áthaladva a Munkásotthon előtti mozaiklapokkal kirakott téren, a főbejárat után az előcsarnok következik. Jobbról balról pénztárak. Tovább pedig a hatalmas szárnyas üvegajtókkal elválasztva a ruhatár. Tükrök, kellemes világítás fogadja az ide érkezőket. A ruhatár pultja a csarnok egész szélességét elfoglalja, így gyorsan, minden tumultus nélkül húzhatja le mindenki kabátját, kalapját, az elhelyezett nagy tükörben jöhet ezután a frizura igazítás, néhány ellenőrző pillantás az öltözködésre.” (részlet az egész oldalas riportból) A szakszervezeti művelődési központ épületének 1981-ben kezdődő bővítéséről egy későbbi posztban számolunk be.