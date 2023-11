A pénteki program házigazdája a Salla Művelődési Központ és Könyvtár volt, a helyi civil szervezetek pedig közreműködőként segítették a rendezvény sikerét, míg szombaton fordított szereposztásban zajlottak az események, akkor a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület lépett elő főszereplővé. Galambos István, a civil szervezet elnöke lapunknak elmondta: a hagyományőrző rendezvény megtartásához a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásával a Miniszterelnökség is hozzájárult.

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Az újboráldás régóta állandó programja egyesületünknek, idén mintegy húsz gazda hozta el borát, hogy Páli Zoltán plébános úr közbenjárásával Isten áldását kérjük rá – mondta Galambos István. – Szükség is van erre, hiszen problémákkal terhelt, nehéz évet tudhatunk magunk mögött, a sok eső, a késői virágzás, valamint a peronoszpóra és a feketerothadás is gátolta a gazdák munkáját. Ennek ellenére azt látjuk, a vörös borok már kezdenek beérni, s lassan a fehérek esetében is esedékessé válik a fejtés.