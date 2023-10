A vezetett túrák, terepfoglalkozások, játékos vetélkedők mellett ma már erdei koncert, sportverseny, nyílt nap és különféle akciók is színesítik a kínálatot. Az Erdők Hete 2015-ös nyitórendezvényét Csömödéren tartották, akkor a fenntartható erdőgazdálkodás volt a téma. A Lenti környéki intézmények azóta is minden évben csatlakoznak az eseménysorozathoz, az Erdei Vasút mellett például a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervez érdekes ismeretterjesztő előadásokat és izgalmas túrákat.



Az Erdők Hete rendezvényeivel szinte egy időben zajlik az Állatvédelmi Témahét is, melyet a gyermekek szemléletformálására hívtak életre tavaly. A programok a kicsik tudásának kiszélesítését, empatikus képességeik magasabb szintre emelését hivatottak elősegíteni. Az állatbarát szemlélet fejlesztését az október 15-éig zajló Témahét eseményei szolgálják Zalában is.



Mindkét fontos akcióhoz csatlakozott a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola, amelynek vezetője a Zaol-podcast mai adásának vendége. Molnárné Vitális Anikóval az ünnepi hetek zalai eseményeit soroljuk.