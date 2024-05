Pacsai gyermekkorról, szombathelyi középiskolás és debreceni főiskolás évekről, zenei tanulmányokról is beszélgettünk Győrffyné Könczöl Tímeával, s arról, hogy végül Zalaegerszegen találta meg a helyét. Természetesen a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola eredményeit, terveit is érintettük a kétrészes rádióműsorban, amely most a Zaol-podcast rovatában is meghallgatható.