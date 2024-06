- A Nagyradából származó vitéz Gaál Sándor tiszthelyettes pedig egy roham során Giuseppe Menna alezredes fedezékébe hatolt be - folytatta a történeteket. - Megakadályozta, hogy egy másik magyar katona megölje a magas rangú olasz tisztet, akit végül neki sikerült lefegyvereznie és foglyul ejtenie. Az ellenséggel szembeni kimagasló, lovagias helytállásért, bátorságáért adományozták neki az Arany Vitézségi Érmet. De a két katona története itt még korántsem ért véget. Menna alezredes roppant hálás volt Gaálnak, amiért megmentette az életét, ezért a háború után felkutatta, felvette vele a kapcsolatot és többször találkoztak is. Egy igazán emberi történet, amelyet egy embertelen háború szült. A civileknek is erkölcsi kötelességük, hogy kivegyék a részüket a hősök emlékének ápolásából, illetve a hadisírgondozásból. Szeretném, hogy soha ne feledkezzenek meg a május végi Hősök napja emlékünnepéről.

Az előadásokat követően az érdeklődők megtekinthették Gredics Péter hagyományőrző egyenruha- és fegyvergyűjteményének becses darabjait, amely tárgyak közelebb hozták a nagy háború időszakát az érdeklődőkhöz.

Az eseményen több Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett hős családja is megtisztelte jelenlétével az emléktábla ünnepélyes avatását és az előadást is. A beszélgetések során a családtagok megmutatták a hős felmenőjükhöz kapcsolódó fotókat, dokumentumokat és egyéb kitüntetéseket. Igazán sokrétű és tartalmas rendezvénnyel zárult a Hadak útján tavaszi etapja, a sorozat a szervezők elképzelései szerint várhatóan szeptemberben folytatódik.