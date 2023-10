Minderről Gyarmati Antal polgármester számolt be lapunknak, aki elmondta: a város önkormányzata sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt felhívásra, aminek célja a testvértelepülési programok és együttműködések támogatása volt. Az elnyert egymillió forintot az erdélyiekkel való együttműködésre használták fel. Kibéddel 2000 óta áll fenn testvértelepülési kapcsolatuk, amit azóta még szorosabbra fűztek. Ennek jegyében fogadták el az erdélyiek meghívását a kibédi falunapokra, amely az erdélyi település legfontosabb rendezvényének számít.

- Kibéd 20 éve kapta vissza önálló községi státuszát – folytatta Gyarmati Antal. – Az önállósulás oka az volt, hogy az addig Makfalvához tartozó település lakói úgy érezték, hogy szinte minden fejlesztési pénz a községközpontnak jutott, a többi hozzá tartozó településnek kevés maradt. Úgy gondolták, ha önálló település lesz, akkor Kibéd sorsa is más irányt vehet, ezért fiatalos lendülettel, tenni akarással láttak hozzá a különválásnak, majd a 2003. évi önállósulást követően a fejlesztési munkának is. Az azóta elért eredmények azt igazolják, hogy jól döntöttek, és jól gazdálkodtak a lehetőségeikkel. Kibéd óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 20 évben: óvoda, iskola, egészségügyi központ épült, megújult a művelődési ház, az önkormányzati hivatal, lelátó és öltöző épült a sportpályán, utcákat aszfaltoztak, és még folytathatnánk a sort.

Gyarmati Antal azt is elmondta: büszkék arra, hogy a húszéves évfordulón zalalövőiek is aktívan hozzájárulhattak az ünnepléshez. Bemutatták Bischofné Hesinger Katalin festménykiállítását, illetve versesköteteit, a kulturális műsorban pedig az énekes Radics Petra és az Ezüstlile néptánccsoport is fellépett, szereplésüket az ottaniak nagy szeretettel fogadták.

A Farra d’Isonzo-i tánciskola műsora az olaszországi találkozón Fotó: Zalalövői önkormányzat

Az észak-olaszországi Farra d’Isonzo-val 2010 óta ápol testvértelepülési kapcsolatot Zalalövő városa. Idén több közös programot is megvalósítottak, ezek egy része protokolláris ünnepség volt, de akadt köztük szabadidős és kulturális tevékenység is. A nyár folyamán olasz gyermekeket láttak vendégül Zalában, majd egy zalalövői delegáció látogatott ki Farra d’Isonzo-ba, de az olaszok a közelmúltban megtartott Murcifesztiválon is képviseltették magukat, többek közt a kulturális műsort is színesítve a szereplésükkel. Pierino Blasig önkormányzati képviselő ígérete szerint ezen kapcsolatokat a jövőben még szorosabbra fűzik, így már most bejelentették, hogy a következő év nyarán Olaszországba várják a zalalövői gyerekeket.