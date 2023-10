A Felső-hegyen a helyi katolikus gyülekezet 1936-ban, a zágorhidaiak 1937-ben öntettek harangot. Az azóta eltelt közel 90 esztendő alatt a haranglábak állapota leromlott, felújításra szorultak. Idén a novai önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként tudták ezt megvalósítani.

Németh József, Nova polgármestere elmondta, hogy a helyi fejlesztések támogatására kiírt Leader-pályázaton nyert el az önkormányzat mintegy 10 millió forint támogatást, de a testület 5 százalék önerőt is hozzátett, a teljes költségigény közel 15 millió forint volt. Mint arról a polgármester beszámolt, az önkormányzati képviselő-testület megalakulásakor zászlajára tűzte a két harangláb felújítását. Az építmények rendbe tétele mellett a pályázat keretében sor került napelem kandeláberek kiépítésére, karbantartáshoz eszközök beszerzésére, elvégezték a haranglábak körül a térkövezést, belső kavicsfedést, végeztek földmunkát, festést, parkosítást. A munkálatok egy részét saját erőből oldották meg, valamint több vállalkozó is közreműködött.

A felső-hegyi haranglábnál Vigh László, Benczik Ferenc, Németh József és Nagy Tamás

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az eseményen Vigh László országgyűlési képviselő is, aki gratulál a fejlesztéshez, mellyel Nova gazdagabb lett, a helyieknek fontos volt a haranglábakat megmenteni, megújítani, mert kötődnek hozzá. Arról is beszélt, hogy a föld nagy kincs, s arra kérte a helyi gazdákat, hogy tartsák meg és gondozzák területeiket, melyeket majd gyermekeik is hasznosítani tudnak.

Az első avatás helyszíne a Felső-hegy volt, itt Benczik Ferenc emlékezett meg a harangláb és a hegyhát múltjáról, aki gyermekkorában a település ezen részében élt. Németh József polgármester itt arról is beszámolt, hogy jelenleg villamosítási munkákat végeznek a hegyen.

Fotó: Korosa Titanilla

Zágorhidán a település szülöttje, a már Keszthelyen élő dr. Petánovics Katalin beszélt a harangok szerepéről, elmondta, hogy a déli harangszó a nándorfehérvári győzelem óta kultúránk része, régen a harang félreverésével riasztották a lakosságot tűzvész, árvíz esetén. Előbbi esetre Zágorhidán is volt példa, illetve dr. Petánovics Katalin több helyi történetet is felidézett.

A két haranglábat Nagy Tamás plébános áldotta meg. A rendezvényen a helyiek és az egykor ott élt visszatérők szép számban vettek részt.