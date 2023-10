Minél távolabb kerülünk időben egy adott eseménytől, úgy merülnek egyre inkább feledésbe annak részletei. Deák Ferencről az ország távolabbi vidékein élő hazánkfiai azt vélhetően tudják, hogy ő volt az első felelős magyar kormány igazságügyminisztere, s a kiegyezés létrehozása is nevéhez fűződik, de arra nagyobb összegben már nem fogadnék, hogy az is ismert mindenki előtt: Zalában, Söjtörön született, s több olyan települése is van vármegyénknek, amely jogoson kér részt a deáki örökségből, hiszen vagy gyermekkorában fordult meg arrafelé a későbbi Haza bölcse, vagy a politikai-közéleti pályafutása során került kapcsolatba vele. Nekünk, zalaiaknak viszont kötelességünk ezekről a mikrotörténeti érdekességekről is megemlékeznünk.