Az első emléktáblát annak az éppen nyolcvan éve emelt egykori üzemi étkezdének a falán helyezték el, ahol a szépkorúak találkozóját is tartották. A két esemény összekötését indokolta az is, hogy a találkozó résztvevőinek jelentős része maga is az olajiparban dolgozott, így korábban is rendszeresen megfordultak a ma már étteremként funkcionáló épületben.

Köszöntöt Szabó Gyula, a település alpolgármestere mondott, míg az étkezde történetét Hofstädter József ismertette, aki helytörténet-kutatóként aktív részese az alapítvány értékmentő munkájának. A tábla leleplezését követően kezdődött a szépkorúak találkozója, ezen Csatlós Csilla polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondta, egyre többen vesznek részt a rendezvényen, az idei ünnepre már 130 fő regisztrált, ami azt mutatja, hogy az olajos múltú település lakói közül mind többen élik meg jó egészségben a nyugdíjaskort. Ezt követően egy nagymamáról és unokáiról szóló történetet adott elő, amely arra mutatott rá, hogy az öregségnek nem feltétlenül kell a technikai vívmányokkal kapcsolatos tájékozatlansággal együtt járnia.

- Azt kívánom mindannyiuknak, hogy dacolva az életkorukkal, önök is találják meg a helyüket a modern világban – fordult az ünnepeltek felé a polgármester, majd köszöntőjét követően táncos műsorral és vendéglátással folytatódott a program.